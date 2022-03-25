不买可租？苹果为iPhone和其他设备开发硬件订阅服务

作者：夏初

【天极网手机频道】3月25日消息，据彭博社报道，苹果正在开发一项硬件订阅服务，允许客户“订阅”并接收iPhone或其他苹果设备作为订阅的一部分，这有些类似于当前苹果订阅iCloud服务的实现形式。

根据苹果政策，客户将能够支付每月订阅费并在订阅期内获得设备的访问权限。这对于没有资金预先购买昂贵的iPhone、iPad或Mac设备但又能负担得起该设备的每月价格的客户来说，不失为理想的选择，而且这将为苹果带来更多收入。

据称，苹果的目标是让购买iPhone或iPad的过程与购买iCloud空间或支付苹果Music订阅费用“相提并论”，客户可以使用他们的Apple ID和AppStore帐户订阅硬件。

或许我们可以通过12或24个月的分期来购买一台iPhone，但是目前来说，苹果尚未公布订阅费用的价格，但会与用户正常购买iPhone有所不同。苹果计划将该业务涵盖其他产品，而‌iPhone‌升级计划仅限于‌iPhone‌。

苹果可能会在更新产品发布时允许订阅用户将其设备更换为更新的型号，并且苹果已经在内部讨论了将订阅计划与Apple One捆绑包和Apple Care支持计划绑定的问题。客户可以通过AppStore、公司网站或苹果在线商店在他们的设备上购买硬件订阅。

彭博社在报道中提到，这项服务将是苹果“迄今为止最大的推动力”，苹果希望能以这项举措促进经常性销售。不过目前该项目仍在开发中。苹果已经为此努力了几个月，但苹果最近专注于一项单独的“现在购买，以后付款”服务，该服务旨在允许客户随着时间的推移分期支付Apple Pay购买费用。苹果正在努力在2022年底之前实施硬件订阅，当然，如果苹果决策有变动或者相关服务未能达到苹果要求，该服务也可能会推迟到2023年或完全取消。