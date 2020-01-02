好评收割机认证 OPPO Reno3系列首批用户评价出炉

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO年度收官之作OPPO Reno3系列发布后仅仅两天时间，全网预约量就超过百万，并于2019年12月31日正式开售。此前通过平台进行预订的用户陆续收到新机，首批用户评价也新鲜出炉，那么这款与大家一起跨年的OPPO Reno3系列的用户体验到底如何？



OPPO官网部分用户评价截图



京东平台部分用户评价截图



天猫平台部分用户评价截图

从各大电商平台的首批用户评价来看，OPPO Reno3系列好评涵盖了外观、系统、拍照、续航，而这些恰恰正是用户所看重的。其中，有用户表示：“一部强劲的5G视频手机需要兼备轻薄机身以及超强防抖能力”，并且点评了两款机型(OPPO Reno3以及OPPO Reno3 Pro)的产品质感与性能，让其他消费者更好地了解自己所需要的机型。



OPPO官网部分用户评价截图

在外观方面，大部分用户是对Reno3系列的轻薄赞不绝口，加上渐变配色设计令人“惊艳”。其中，OPPO Reno3采用了经典的“水滴屏”设计，6.4英寸的护眼屏，机身厚度控制在7.96mm;而OPPO Reno3 Pro是OPPO首款采用“挖孔”设计的机型，它拥有一块90Hz高刷新率的 6.5 英寸OLED 高感曲面屏，极强的表现力，画面流畅不卡顿，跟指速度更出色，机身厚度控制在7.7mm，重量控制在171g，是目前已经上市的最轻薄的双模5G手机。



OPPO Reno3 Pro

由于OPPO Reno3系列定位5G视频手机，需要更强悍的5G芯片来助力。OPPO Reno3搭载联发科天机1000L 5G芯片，OPPO Reno3 Pro则搭载高通骁龙765G 芯片，两者均支持SA、NSA双模5G。鉴于目前5G网络还未大面积铺开，所以两款机型在5G商用化的时代里很好地解决了5G终端无法支持SA网络的尴尬局面。

在VOOC闪充方面，也有用户自己通过实际测试，体验到搭载VOOC4.0闪充的OPPO Reno3系列仅需55分钟就可充满4025mAh的电池容量，可谓惊喜满满。除了全新VOOC4.0闪充技术的加持，Reno3 系列新增了 “5G智能”的选项，开启后手机会根据实际使用情况智能切换5G/4G，电池续航能力更强。



京东平台部分用户评价截图

既然是视频手机，除了强劲的后置四摄影像系统，防抖能力也同样重要。OPPO Reno3系列在Reno2的基础视频能力上进行深化，将视频超级防抖升级为视频超级双防抖，不仅解决了广大用户用手机拍视频的痛点，同时也让视频拍摄更稳、画面更广、清晰度更高。值得一提的是，Reno3系列“一体化”服务更优秀，全新ColorOS 7自带的视频编辑软件――Soloop即录App支持智能剪辑、智能配乐、智能转场等功能，“视频剪辑小白”也无需担心，Soloop即录的多种模板可一键成片，轻松获得独一无二的视频。



天猫平台部分用户评价截图

目前，OPPO Reno3系列正在热销中，售价方面，OPPO Reno3 8GB+128GB版本及Reno3 12GB+128GB版本分别售价3399元、3699元;OPPO Reno3 Pro 8GB+128G版本售价为3999元，已于12月31日开售; OPPO Reno3 Pro 12GB+256GB版本售价为4499元，将于1月10日起线上线下同步开售。现在购机可享12期免息，并有蓝牙音箱附赠，以旧换新最高补贴800元，还等什么呢，快来OPPO官网以及各大电商平台了解购机，更多惊喜等着你。