上架1888元 苹果新无线耳机Powerbeats Pro

作者：黑子可可

【天极网手机频道】今年三月份，Beats 将旗下主打运动场景的 Powerbeats 系列耳机迎来更新，一款全新设计的无线 Powerbeats Pro。 这款耳机已确定被苹果商店收录，今天正式在国内苹果和 Beats 官网上架，整体售价 1888 元。目前只是上架，还不能直接下单购买，预计还得等到本月底才能开始发售，配色方面支持黑色、象牙白、丛林绿和海军蓝四款。

整体来说，Powerbeats Pro无线耳机主要是为专业运动人员设计，保证了在大幅度运动的过程中不轻易松动脱落，并采用升级防水防汗设计。与上一代最大的区别，莫过于去掉了两只耳机的连接线。且是 Beats 的产品首次采用活塞式结构驱动，音质更为稳定。在体验方面，和早前更新的 AirPods2 相似度很高，不仅包括最新的 H1 芯片，也支持最新的 Hey Siri 语音助手唤醒，全新的充电盒配合耳机能保证 9 小时的续航时间。

如果想提早体验 Powerbeats Pro 的小伙伴，其实可以直接到香港购买啦，据 iFanr 的编辑体验介绍，Powerbeats Pro 整体来看声音更加丰满了，调校上与 AirPods 较为相似，佩戴上针对戴眼镜的用户也有做调整，整体舒适感也会比起前代有所提升。

Powerbeats Pro 的产品经理(Luke Wood)表示，目前 Beats 的产品在开发时，两家的团队是完全融合的，同时也会共享数据以及软硬件的开发资源。