智能穿戴界的最大收购案？Alphabet有意向收购Fitbit

作者：黑子可可

在去年第三季度的财报中，Fitbit 凭借智能手表新品 Versa 成功扭亏为盈，结算盈利金额为 1000 万美元，但较 2018 年亏损的 1.183 亿美元这点盈利只能算杯水车薪，虽然今年的 Fitbit 的年亏损总额还在减少，2019 年 8 月份亏损已经减少到 6850 万美元，但并没有如同预期般能够得以好转。

面对这种困局，外媒 Reuters 此前获消息人士爆料称，Fitbit 有意转手，指其正在想向投资银行 Qatalyst Partners 寻求接盘，而这一举动则吸引了 Google 母公司 Alphabet 前来商讨。

今天，Reuters 继续发文称 Alphabet 已经向 Fitbit 提供了自己的收购价格，目前这个金额数字尚未确定，也不清楚这单交易能否顺利完成，Alphabet 和 Fitbit 则对外界的盘问拒不回答，如果 Alphabet 顺利收购 Fitbit，这将成为智能穿戴界的最大收购案。

据 Strategy Analytics 最新的一项统计数据显示，Fitbit 在 2019Q2 完成了 120 万部手表的出货，排名第三。第一名是 570 万出货的苹果，第二名是 200 万出货的三星，尽管如此，Fitbit 仍占据了全球智能手表 10% 的市场份额。这一基数有利于不足 Alphabet 在 Google 智能穿戴设备上的匮乏，特别在用户逐年重视的健身领域，则可以为自己的 Wear OS 智能穿戴系统向 Apple WatchOS 进一步抗衡。

Fitbit 这边虽然依靠高端智能穿戴手表 Versa 挽回了一些市场亏损，但公司自身的转型和其他产品的销路并不顺利，如果能有大树乘凉，应该是它最好的结局吧。