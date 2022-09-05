苹果华为争相支持卫星连接，这项技术会替代地面通信吗？

作者：骷

【天极网手机频道】不久前，苹果正式官宣将于北京时间9月8日凌晨1点举行秋季新品发布会，而今年的发布会邀请函则为太空主题，十分契合传闻中iPhone 14系列即将支持的卫星通信功能。早在去年，郭明Z就预测 iPhone 13 系列可能会支持卫星通信，然而最终该预言并未成真，彭博社也曾对苹果的卫星通信功能将具备哪些功能进行了前瞻。

无独有偶，华为终端业务 CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东也放话称，华为 Mate50 将发布一项“捅破天”的技术。随后有华为内部人士向媒体证实，华为 Mate50 的确将支持卫星通信功能。华为将于9月6日正式召开发布会，这也就意味着，华为或将抢先苹果发布手机的卫星通信技术。

为何苹果和华为两大手机巨头突然聚焦卫星通信技术？难道这项技术会取代地面的基站蜂窝网络通信技术吗？其实不然，这两家厂商更多的还是瞄准“极端情况”。

据业内人士透露，苹果想在 iPhone 上实现卫星通信功能，已经不是一天两天了。一旦iPhone搭载这项功能，用户就可以在没有任何信号覆盖的地域实现发短信、打电话等功能。举个实际点的例子，如果有人在野外或是一些没有信号的地方遭遇不测，联系不上救援人员，那么用户就能够通过卫星通信来获取和外界的联系。

这对于不少用户来说，在人身安全方面又多了一层保障，尤其是如今全球冲突加剧的当下，这项功能就显得更为重要。也有不少用户认为，既然可以卫星通信了，那么用户是否可以全面使用卫星来通讯，而不需要蜂窝网络了呢？就目前的信息来看，苹果在这方面的应用还相对有限，眼下的应用场景还局限在危机情况下。

不过，就算是全面铺开了卫星通信，这项技术也无法替代基于地面基带的蜂窝网络通信。早在iPhone 13上，就有人发现在硬件上iPhone 13已经具备了卫星通信的能力，不过碍于运营商运营模式的模糊不定，苹果并没有在iPhone 13上推出这项功能。

目前市面上的卫星电话，都用一个硕大的天线，显然iPhone 系列里不可能会搭载这么大一根天线，根据天线原理，天线的长度为无线电信号波长的1/4时，天线的发射和接收转换效率较高。卫星电话的天线这么大，说明这个通信系统的工作波长更长。也意味着，它的工作频率越短。

基于学过的物理知识，低频率(大波长)的无线信号，绕射能力更强，传播距离更远。这和卫星通信的场景是相匹配的。鞭状天线的信号收发能力终归比较弱。比它更强的，是碟状天线，也就是大家常见的“锅”。大概没多少用户会愿意在自己的手机上放一个锅吧？

就算用户愿意，那么用户还将面临一个极大的问题，那就是发射的功率问题。如今不少人已经认为手机的辐射过高，在这种情况下还要求提升手机功率，这还让手机怎么卖？而且全球各国也是规定了电磁辐射暴露健康指标，专门用于衡量手机辐射对人体的危害，具体含义说的是人体的一部分组织，平均一秒会吸收多少手机发出的电磁波能量。

而我们日常使用的WiFi设备最大发射功率也被WiFi技术标准限制在了0.2W，只有手机在遵守这些标准的前提下，才能认为它是符合安全标准的。如果使用现有的0.2W发射功率，就只能通过卫星发送文字等字符，语音通话以及高速上网都实现不了。如果想要进行基础的语音通话，这就要求手机的通信功率要最起码翻十倍，达到2W，这显然是已经严重超过了电磁辐射暴露健康指标。

就算解决了功率和传输问题，那么在覆盖率方面来举个例子。中国960万平方公里，地球面积5.1亿平方公里，大概占比1.88%。卫星的话，也就226颗。而中国的基站有多少呢？大约是550万座。在550W面前，226颗卫星显然啥也不是，完全无法支撑起整个国家的通信上网服务。

所以从应用场景上来看，卫星通信还相对局限，虽然国内的的通信基站铺设相对完善，但在中西部还是有一些地方会收不到信号，国外就更严重了。对于一些考古的学者或是自然保护的特殊人群来说，这样的功能显得十分有必要。

面对当下已有的通信技术，卫星通信看似毫无招架之力，尤其是它的市场以及体量都跟蜂窝通信不是一个量级的。可要是将卫星放到细分市场，那么这项技术将拥有巨大的发展空间，苹果华为也正式看中了这一领域，才会致力于发展这一技术。