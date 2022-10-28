IDC 2022 Q3手机市场出货量分析报告：OPPO Reno8市场保持领先成爆款

【天极网手机频道】市场调研机构IDC今日发布2022年第三季度手机市场出货量分析报告。报告显示，2022年第三季度中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%。不过得益于今年苹果iPhone14系列的提前发售以及华为Mate50系列新品的回归，第三季度国内智能手机市场实现环比增长6.0%。

中国前五大智能手机厂商上榜前五位分别是vivo、荣耀、OPPO、苹果以及小米。vivo在第三季度重返国内市场出货量第一，市场份额达到20.0%，其中iQOO的市场份额在第三季度已达到国内市场的4.6%;前三位紧跟在后的是荣耀和OPPO，荣耀以17.9%的市场份额位居排行榜第二，荣耀70系列维持了上市以来的高速增长势头;OPPO以16.3%的市场份额位居排行榜第三位，Reno8系列出货量也在继续提升，在国内手机市场保持领先地位成为爆款产品，A系列产品线中的A57和A97两款产品也贡献很多销量。

由于整体市场的不景气，今年消费电子产品市场不如预期，如智能手机、PC、智能穿戴等品类都出现了不同程度的下滑，这就迫使各家手机厂商需要保持较为稳健保守的运营策略，虽然各家厂商策略不同，但呈现的效果还是相当亮眼。

从产品布局来看，各家厂商都在积极拓展更多层级，例如vivo、荣耀都推出了新款折叠屏手机，OPPO则是在自研芯片和智能生态上发力，推出自研影像芯片马里亚纳X、全新一代操作系统ColorOS 13以及潘塔纳尔跨终端系统，这就意味着OPPO正在寻求高端市场的新突破，以出色的性能表现将智能手机带入影像新时代，同时在不同品牌的多终端、多设备之间高互动性，提升用户的智能生态体验。



马里亚纳X

作为 OPPO 在上半年发布的重磅机型，OPPO Reno8 系列凭借强大的产品力，获得消费者的广泛关注。尤其是Reno8 Pro及 Reno8 Pro+上搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳X，与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro和Reno8 Pro+的双芯人像摄影系统，迅速抢占市场，成为“当红炸子机”。



OPPO Reno8 系列

马里亚纳X的推出证明了OPPO在科研领域的实力，是OPPO未来十年影像的开篇之作，而潘塔纳尔跨终端系统则是OPPO面向万物互融新十年打造的重要“软件底座”。

随着智能终端使用场景的不断细化、用户个性化需求的不断增长，闭环的智能互联体验已经难以满足用户全部智能终端需求。对于OPPO来说，智慧跨端系统命名为潘塔纳尔，正是想将不同品牌的手机、PC、平板、电视、汽车以及更多的智能设备全部打通，为用户提供智慧化且跨端多设备的互联体验，真正地让生活智能化、便利化。



潘塔纳尔智慧跨端系统

而ColorOS是OPPO所有智能终端设备的操作系统，全新ColorOS 13不仅在设计层面有了全新升级，在性能优化与智慧功能侧更是大幅度提升，做到了“有用、好用”。



ColorOS 13

反观大环境，受到不可抗因素的影响，中国智能手机市场持续低迷，短期内难以恢复。面对困境，手机厂商应采取更加务实谨慎的策略，合理有效控制库存水位的同时，依然保持、甚至加大在产品研发上的投入，犹如OPPO一般，无论是从硬件还是软件层面上，努力争取打造出有特点，差异化的产品，才能激发更多消费者的购机欲望和换机动力。