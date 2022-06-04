影像？游戏？还是全面？618大促教你怎么买手机

作者：毛毛

【天极网手机频道】相信不少人在618年中大促已经当过一次“尾款人”了，但是别着急，后面当“尾款人”的机会还多着呢。不过第一波“尾款人”在5月31日还没有上到最好的那一班末班车，但不要紧，我们可以坐“首班车”。

首先是发布不久的OPPO Reno8系列，众所周知Reno系列在美学设计上非常执着，并且有着一套自己的美学理念。OPPO Reno8系列全系的直角中框设计，摄像头模组不再使用阶梯设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然、美妙的曲线，航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，手感达到新高度。七款配色让大家多了选择，OPPO Reno8拥有清爽的“晴空蓝”、迷人的“微醺”以及充满质感的“夜游黑”;OPPO Reno8 Pro拥有Reno8同款“微醺”和“夜游黑”以及怦然心动的“邂逅蓝”;OPPO Reno8 Pro+则拥有清澈的“逍遥青”、轻盈的“漫游灰”、经典的“暗涌黑”。

核心配置上，OPPO Reno8 Pro+此次搭载天玑8100-MAX旗舰芯片，采用台积电5nm制程工艺，性能更强功耗更低，同时配备最高12GB LPDDR5和256GB UFS3.1旗舰存储组合，性能卓越超乎想象;OPPO Reno8 Pro则首发骁龙7 Gen1旗舰芯片，采用4nm制程工艺，满足消费者日常性能要求;OPPO Reno8则升级为天玑1300处理器，日常使用响应更迅速。 OPPO Reno8 Pro以及OPPO Reno8 Pro+机型屏幕均升级至120Hz超清屏，同时配备X轴线性马达及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和GPA稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，可大幅提升游戏体验。

Reno8系列延续了Reno的一贯的轻薄设计，但续航并没有因此被忽略，全系内置4500mAh电池，并搭载长寿版80W超级快充，配合OPPO自研电池健康引擎，为Reno8系列带来出色的续航与更舒适的使用体验。

配合马里亚纳X芯片组成“双芯”旗舰，让Reno8系列影像能力大幅提升，带来超高画质的人像摄影效果。软件层面上，美颜升级支持原生肌理级自拍，可针对美颜效果进行全方位优化，带来更加精准的肤色与真实皮肤纹理呈现，同时去除毛孔、皱纹等小瑕疵，带来自然的精细化美颜效果。

目前Reno8和Reno8 Pro+已全面开售，全系2499元起，如果你想选择一款影像手机的话，这款销量口碑双丰收的新品是你不二之选。

再来看看vivo S15系列。vivo S15系列凭借水波纹质感盛夏蓝、经典优雅直屏设计、双镜云窗极致美学、两代“神U”同堂、超感光影像系统等等吸引了众多消费者关注，在5月27日开售之后成绩同样喜人。

外观设计上，vivo S15采用中极点直屏设计，一体航空铝直边中框搭配2.5D玻璃后盖，整机设计风格简洁而不失高级质感，盛夏、浅金、耀黑三款年轻配色让人眼前一亮;vivo S15 Pro采用60°微曲面屏，与中框曲线顺滑衔接，配有盛夏和耀黑两款配色，打造极致优雅观感。其中，盛夏配色采用全新的萤石AG工艺和水波纹设计，在不同光影之下带来灵动的纯色渐变效果。

性能上，vivo S15搭载骁龙870巅峰版旗舰芯，配合vivo自研VMET内存增强技术，提升性能的同时降低功耗，带来旗舰级性能体验;vivo S15 Pro则搭载天玑8100旗舰芯和游戏独显芯片Pro，组成“混合动力”架构，其中，游戏独显芯片Pro能分担主芯片一半的渲染工作量，并能够通过智能动态插帧提高流畅性，“双芯”可以轻松实现普通游戏变高帧、高帧游戏更稳定。为了散热不拉胯，vivo S15系列全系搭载电竞级仿生散热系统，有效帮助手机冷静稳帧，让你“清凉”开黑。

基于强大的内芯，vivo S15系列影像实力同样提升。vivo S15 Pro搭载5000万像素索尼定制版IMX766V传感器，进一步提升感光能力，为拍摄出色彩明亮、细节清晰的人像效果提供了硬件基础。配合行业领先的蜂鸟超级防抖和全系标配OIS光学防抖，大大增加了暗光环境下的拍摄画质和成片率。同时，vivo S15系列带来影棚级人像算法，还原面部细节与肌肤质感，配合实时黑光夜视算法、夜景光斑人像滤镜、夜景降噪等vivo算法矩阵，让人像拍摄自然生动。

目前，全新一代vivo S15系列正在全网热销。售价2699元起。毕竟vivo S15系列开始像全面发展，如果你想同时拥有游戏、影像实力双在线的[轻旗舰]，vivo S15系列你一定会喜欢。

5月30日荣耀如期举行新品发布会，带来数字系列的最新迭代之作，包括了荣耀70、荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+三款机型，多少用户粉丝激动落泪。

设计上，荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+采用行业首款全对称四曲面设计，以完美对称形态带来全新流光四曲屏，视觉效果赏心悦目。四角过渡更为光滑平顺，规避了普通四曲面手机带来的硌手感，以自然柔顺的线条演绎张力美学。持握手感更舒适，触控操作极为顺滑。荣耀70则是配备超级双曲屏，采用前后对称的双曲面设计，呈现出完美的对称形态。

影像上，荣耀70系列搭载HONOR Image Engine荣耀计算摄影平台，从细节、色彩、亮度和动态范围等方面，打造数字系列影像风格。荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+后置配备5400万像素IMX800视频主摄、5000万像素超广角微距主摄、3倍光学变焦镜头，代表了数字系列最强影像。主摄搭载的IMX800图像传感器为业内首发，全系配备，支持全像素对焦技术，让每个人都能享受自由影像力;荣耀70前置配备3200万AI超感知主摄，后置采用5400万像素IMX800视频主摄和5000万像素超广角微距主摄，以及景深镜头的影像模组。

核心上，荣耀70 Pro搭载了天玑8000旗舰芯片，采用台积电5nm先进制程;荣耀70 Pro+搭载天玑9000高端旗舰芯片，采用台积电4nm制程，两颗旗舰芯片强悍的性能，为影像、游戏体验提供了坚实的基础;荣耀70则是搭载骁龙778G Plus芯片，足以满足日常使用需求。

荣耀70系列首发Magic UI 6.1，三大Turbo技术加持，带来智慧新体验。OS Turbo X提升芯片软硬结合能力，内置智慧内存引擎和系统级抗老化引擎，同样的芯片，荣耀带来更好的调优;GPU Turbo X可以在低功耗下更高效率的处理游戏画面，让极致轻薄与极致性能并存;Link Turbo X实现四网协同、多网并发，带来更快的下载速率。

目前新机已开启预售通道，并于6月16日正式开售，售价在2699元起，有需要的朋友记得定好闹钟抢购啦。

618什么值得买？在你不知道该买影像手机还是游戏手机还是全面旗舰的时候，这些新品入手绝对不亏!正逢618期间，活动优惠享不停，具体以官方信息为准。