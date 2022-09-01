行业首创，华为Mate50系列被曝搭载“续航黑科技”，电池续航颠覆想象！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月1日，在华为Mate50系列及秋季全场景新品发布会举办前夕，华为官方继续发布预热视频，提前向大家展示了Mate50系列旗舰所搭载的全新“续航黑科技”，引起了众人围观。

一直以来，当系统显示电量逐渐被耗尽后手机通常都会自动关机，无法再进行任何工作，而在预热视频中，我们能够看到，在视频中虽然华为Mate50系列的电池图标电量已被耗光，但手机却没有关机，并且能够继续维持一段时间续航来帮助用户进行接打电话、短信、扫码等紧急操作，实现“电量耗尽，能量未尽”的颠覆想象的电池续航。

看到这，可能有人会说：“华为是不是简单地隐藏了手机部分电池电量显示，以此来达到这样的效果。”很显然，这种想法是错误的，因为「隐藏部分电量」肯定会影响手机的整体续航时间，用户会明显感知到变化，实际体验反而得不偿失。那么，华为究竟是如何在Mate50系列身上实现这一行业首创“续航黑科技”的呢？

有业界人士猜测称，一般而言手机是根据电池电压来触发自动关机指令，随着电量的逐步被耗尽，电压也会随之下降到一定数值。那么华为很可能通过技术研发实现了比正常手机更低的关机电压，压榨出更多剩余电量，从而实现了更长续航。

当然这只是外界目前猜测，具体如何做到的还要看官方揭晓。但不论怎样，一向就以续航见长的华为Mate系列旗舰，如今又新推出一项“续航黑科技”，从技术层面来看难度较高，同时行业领先优势突出，最重要的是它非常实用，可以在日常体验中提供强大便利性，相当于随时让用户拥有一颗“定心丸”，不再惧怕手机电量焦虑。

结合此前预热，华为Mate50系列依然采用标志性的圆环造型相机模组，品牌辨识度极高。并且影像表现也是其主打核心卖点之一，将首发行业首个独立影像品牌――华为影像XMAGE，它不仅继承融合了华为过去关于移动影像的全部技术精华，并且还将进一步向前探索和创新。

在8月31日的官方预热视频中，展示了华为Mate50系列将首次搭载机械可变光圈镜头，或通过六枚叶片闭合控制光圈大小，实现不同场景下的镜头进光量调整，带来更精细明亮的画质表现和更自然的景深虚化效果等，是华为对移动影像的再一次革命性硬件创新。

另外，此次华为Mate50系列在外观方面也充分体现了华为持续领先的工业设计审美。华为Mate50和Mate50 Pro均拥有多达5种机身配色可选，其中前者主打色或为绯红色，后者主打色则是紫色。更值得一提的是，在华为Mate50 RS保时捷设计版中还首次采用拼色设计，并以中轴对称将镜面和纹理两种工艺巧妙融合，同时满足两种丰富细腻的触感，又在观感上将高端商务和时尚潮流风格兼得，进一步提高产品辨识度，营造出更加豪华的氛围感。

华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会将在9月6日正式召开。从目前汇总的预热和爆料来看，新机可谓是浑身上下都充满着“黑科技”属性，从外观、屏幕、续航、相机、芯片、系统等等，处处都有惊喜等着大家，实在忍不住想要彻底一睹真容了。