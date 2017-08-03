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魅族自曝:全新双屏旗舰PRO 7将登陆更多国家

Yesky天极新闻 2017-08-03 09:28 我要吐槽

　　【天极网手机频道】近日，魅族发布了新一代旗舰PRO 7、PRO 7 Plus，拥有背部副屏、首次双摄、首发十核X30等亮点，而且它还瞄准了国际市场，即将全面走出国门。

魅族自曝:全新双屏旗舰PRO 7将登陆更多国家
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　　魅族法国和西班牙分支机构已经通过各自的社交平台透露了这一消息，不过具体的开卖日期和售价目前还不清楚。

魅族自曝:全新双屏旗舰PRO 7将登陆更多国家
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　　除了中国大陆、法国和西班牙之外，魅族PRO 7和PRO 7 Plus还将在以下国家和地区销售：柬埔寨、埃及、香港、印度、以色列、意大利、哈萨克斯坦、缅甸、新西兰、俄罗斯、南非、乌克兰和越南。

作者：陈国毅责任编辑：陈国毅）
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魅族PRO 7(标准版/64GB/全网通)产品信息
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