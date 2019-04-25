荣耀20渲染图曝光：后置四摄+定制RYYB排列索尼IMX586 将送测DxO

作者：千年

【天极网手机频道】荣耀手机官方很快将会发布一款重量级的旗舰手机荣耀20，这款手机将于5月21日在伦敦发布。按照惯例，国内发布会通常更早，预计很快官方就会公布消息。

荣耀20系列海外宣传图

作为荣耀的年度旗舰手机，荣耀20非常令人期待，目前已经曝出了各种产品信息。近日，爆料人Teme分享了荣耀20(或荣耀20 Pro？)的渲染图，并和“姊妹机型”P30放在一起。

从图片来看，荣耀20采用渐变色玻璃后壳，Honor LOGO位于背部左下角，摄像头似乎是四颗，但看不到闪光灯模块，拍照提示文字是AIVision。

荣耀20渲染图

此前有外媒爆料，荣耀20 Pro将会在各个方面学习它的哥哥华为P30 Pro，包括后置四摄设计、水滴屏、RYYB滤光阵列等，爆料人Teme的爆料信息证实了这一点。

Teme表示，他听闻，荣耀20的主摄是一颗华为和索尼联手定制的客制化IMX586 CMOS，滤光阵列从默认的RGB(红绿蓝)修改为了RYYB(红黄黄蓝)，也就是类似于华为P30系列的那一套，看来华为在偏色调教方面深有心得，估计为此也投入了不少资金。

来源@Teme

他还指出荣耀Pro的镜头规格还要更强一些，是华为旗舰下放到荣耀旗舰的IMX 600镜头传感器，与华为P20 Pro同款，不过依然是传统的RGB滤光阵列，并且还有一颗具备多倍变焦能力的潜望式镜头。

荣耀20 Pro渲染图

值得一提的是，荣耀总裁赵明曾表示，荣耀20 Pro将会送测DxOMark进行评分。采用与华为P20 Pro同样的镜头组件的荣耀 20Pro的最终DxO评分令人期待。