科技创新打造折叠旗舰：vivo X Fold定制机亮相博鳌亚洲论坛年会

作者：毛毛

【天极网手机频道】博鳌亚洲论坛2022年年会如约而至，vivo作为博鳌亚洲论坛战略合作伙伴，其首款折叠旗舰vivo X Fold以及大屏商务手机vivo X Note也作为论坛官方指定手机亮相论坛，凭借强大的科技实力和创新的产品体验获得嘉宾的一致好评。

vivo X Fold作为vivo首款折叠屏产品，在屏幕、芯片、续航、影像系统等方面集合了多项行业领先技术，是一部为现代商务群人量身打造的产品。尤其是屏幕方面，它使用了内外双主屏方案，而且实现了全球首发双120Hz E5屏幕、全球首发3D超声双屏幕指纹、折叠屏全球首发50线闪充等诸多在全世界首次亮相的技术。更重要的是，vivo X Fold通过铰链技术的突破，不仅让屏幕几乎看不见折痕，还同时满足了用户超轻、超薄的极致体验和高强度、高耐用性的要求。

根据官方介绍，vivo X Fold采用的航天级浮翼式铰链，仅铰链就有174个零件组成，并采用液态金属、航空高强度钢等六重航空材料，在重量、强度、抗冲击等方面表现出色，可实现高达30万次的折叠。同时，vivo X Fold在铰链中采用了浮动中板设计和UTG超韧玻璃等，极大改善了屏幕折痕，让vivo X Fold在屏幕平整度方面领先其他折叠屏手机。

影像方面，vivo X Fold全系搭载蔡司光学镜头和蔡司T*镀膜，不仅让手机拍照能力更加出色，还能依托折叠屏实现腰平取景、后置自拍、悬停拍摄等功能，为消费者带来了不同寻常的拍照体验。

性能方面，vivo X Fold通过高通骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片内置的SPU安全处理单元实现了全功能设计，还通过千镜安全架构保证在芯片层、内核层和框架层以及应用层的全方位手机运行安全。面对现代商务人群对于手机提出的全新要求，vivo X Fold搭载原子隐私系统、远程锁卡、智能隐私保护、关机需解锁、密码保险箱、物理静音键等一系列配置，全方位守护用户隐私;更有多角度悬停、应用分屏、多任务模式以及琥珀扫描、量子套件等一站式办公解决方案，让商务办公更加高效。

正如胡柏山所说，“科技创新是科技企业竞争力提升的根本路径，只有对未来技术进行持续研发投入，才能保证企业具备持久的活力”。vivo X Fold凭借科技创新打造折叠旗舰，向世界展示了中国智造的力量。也正因为如此，vivo X Fold才能成为本次博鳌亚洲论坛年会中最闪耀的科技产品之一。