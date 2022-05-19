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轻薄时尚设计+影像性能全升级，vivo S15系列发布售价2699元起

2022-05-19 19:50:54 作者：墨将

  【天极网手机频道】5月19日，vivo举行新品发布会，如期带来全新的S15系列。新机承袭S家族时尚轻薄设计基因与前置影像实力的同时，性能与综合体验也得到了全面提升。其中vivo S15带来三款配色。盛夏，浅金和耀黑，搭载三星120Hz超感竞速屏，局部峰值亮度高达1300尼特;影院级P3色域覆盖，搭配专业级色准调校。vivo S15搭载高通骁龙870巅峰版，继承vivo对芯片底层的调校实力。

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  vivo S15采用电竞级仿生散热系统，均热板面积达到机身内发热源面积的12倍，让散热更快，操作更稳。其用vivo首创的根系仿生散热结构，在手机散热每提升0.1°C 都很艰难的今天，为手机带来最高1.2℃ 的温度改善。

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  vivo S15前置采用3200万超清摄像头，单像素面积较上代提升30%，轻松掌控更复杂光线环境;后置采用全新的6400万超清大底镜头，搭载光学防抖技术，可以在暗光下提供稳定的手持拍摄体验，带来6倍进光量的稳定性能。此外还有 66W闪充、全新升级的信号体验、功能更强大的NFC、触感反馈更细腻的线性马达。

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  而vivo S15 Pro采用双镜云窗设计，于极简中透出美感，60°轻薄曲面屏于优雅中带来舒适手感。vivo S15 Pro配备三星E5 120Hz超感曲面屏，全新发光材料无论是刷新率、亮度、色彩，都堪称专业级水准;支持10倍超分辨率触控技术。

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  影像方面，vivo S15 Pro前置是一颗3200万像素的AF自动对焦镜头，保证了成片的解析力;AI技术的加持，让它在暗光画质下也有很好的成像效果。后置上，vivo S15 Pro采用的是5000万像素IMX766V主摄+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头影像系统。

  以往S系列并不过分强调游戏性能，但这一次在硬件方面却一点也不含糊。作为游戏体验的基础保障，vivo S15 Pro 内置的“驯帧高手”天玑8100以及独显游戏芯Pro组成了极为强悍的混合动力架构。

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  在大家最关心的充电续航上，S15 Pro塞入了一块4500mAh的电池，配备80W 双芯闪充，再加上天玑8100功耗低的特性，重度使用无压力。在实际的回血充电测试中，S15 Pro在38分钟内可完成充电，搭配vivo的超级省电功能，出门完全可以不用带充电宝。 

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  售价方面，vivo S15售价2699元起，vivo S15 Pro售价3399元起。目前，vivo S15系列已经正式发布并已开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。

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墨将

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