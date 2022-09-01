专访OPPO李杰：ColorOS 13之上的顶层设计战略「底层统一与长远思维」

作者：王有为

【天极网手机频道】8月30-31日，OPPO在杭州举行了开发者大会，OPPO发布全新一代ColorOS 13操作系统以及首个自研智慧跨端系统潘塔纳尔，旨在连接不同设备、系统和服务，提升设备无缝连接能力，构建以人为中心的泛在服务。发布会后OPPO软件工程事业部副总裁李杰和ColorOS设计总监陈希接受了包括天极网在内的多家媒体的采访，就ColorOS设计理念、研发细节、未来发展构想等问题做了进一步深入交流。





从无边界到水生万物，以设计服务用户

天极网了解到，ColorOS 13全新的「水生设计」，融入了自然的视觉语言。通过灵动愉悦的水生动效、焕发新生的绽放壁纸、温暖治愈的“家园”息屏以及多态质感的图形等系统视觉语言的全面升级，让设计焕发出活力与生机的美好。

谈及ColorOS 13的设计目标，ColorOS设计总监陈希表示，OPPO以前做无边界的设计，包括曲线、留白等，实际上我们的目标主要是为全面屏的手机做匹配设计。现在OPPO对设计的顶层目标会发生一些变化，变化包括我们的设备、当下的生态环境和过去已经是大不相同。

在OPPO看来，设计还是应该以服务用户为目的。大部分界面上，无论进行多少代，它大概都会遵循用户的既有使用习惯和交互方式。OPPO软件工程事业部副总裁李杰强调，水生设计并不是对它的造型和外观上做很大的变化，而是进行一些深层次的调整。比如“水生设计”和ID设计、壁纸设计都结合起来，未来也会遵循这样的思路。

在个性化方面，陈希表示，OPPO希望给用户足够多的自由度，做出一些框架性的设计，用户可以在框架性的设计里做出属于自己更高级的设计。所以，ColorOS 13强调的是有限的个性化，肯定不是无限的个性化。

如今OPPO拥有丰富的设备，包括折叠屏、平板、手表、电视等，在设计也相应做一些适应性调整，包括大家看到的卡片式，OPPO把信息块重新组织，把设计原子化、模组化，它在多个不同的终端上流转的时候更便利。同时陈希提到，未来OPPO在系统里会更注重偏向国际性、包容性的设计，这是全球化产品的一个基本要求。





抓住核心的基础体验，从善如流

在手机圈聊到系统，我们言必称流畅体验。实际上，对于品牌而言，用户很难感知到厂商究竟做了哪些优化，去让手机使用变得流畅。李杰认为，品牌无须追求让用户从原理上去理解，但要让用户能切身感知到体验的优化。

我们常说的流畅其实是一个基础体验泛指概念，它包含了稳定、流畅、安全可靠这几个部分，像和设计强相关、高相关的是流畅。陈希表示，基础体验是一个非常高阶的体验，在手机软硬件发展过程中，基本体验的标准也是时常刷新的。OPPO每年都在演进，通过大量微观的细节，带来一些宏观的体验上的变化。ColorOS 12、11包括ColorOS7的时候，都提出这样的理念，只是用了不同的措词。

陈希认为，“任何时候基础体验都是核心中的核心，任何在上层所谓的花里胡哨的东西，如果你的注意力过多地被那些东西吸引了，那么就很可能在基础体验上失败。”手机厂商这么多年来极度充分竞争，不要再妄图用锦上添花的“花”能够获得真正竞争力，这是不可行的，所以OPPO核心的注意力和精力一定是放在“锦”上。

基础体验就像水一样从善如流，用户感知也是一个自然而然的过程，噱头营销能短时间把水吸引过来，但要想聚水必须从底层做扎实。





设计之上的战略思维，底层统一与长远心态

从马里亚纳X到潘塔纳尔与ColorOS 13，李杰表示，虽然表面上呈现的东西有硬件、CMF、软件、UI、交互，但背后的支撑更为重要。软硬一体的设计，核心背后是OPPO长期对设计的理解，不管是硬件还是软件都是一样的出发点。

OPPO之前没有形成统一的理念统筹起来，现在统一进行整个OPPO设计理念的梳理。ColorOS 13可以说是这个理念支撑下的首款产品，未来越来越统一的底层设计哲学。比如ColorOS 13上的AOD是把主动服务推荐做成系统化尝试的开始，长期是在潘塔纳尔中泛在服务的呈现。

未来甚至可以根据用户场景需要，主动呈现合适的服务，例如在看手表、戴着耳机的时候，就会通过你所在场景，智能推荐你需要的服务。

ColorOS 13现在把OPPO旗下所有设备都统一，无论是手表、平板、电视还是手机都汇聚到ColorOS。而潘塔纳尔则是核心面向行业里的开发者和生态合作伙伴，并以5-10年长远的心态去构建开放的跨端生态系统。





对未来设计思考，双向驱动尝试新形态创新

谈及未来设计的发展方向，李杰认为核心是要解决几个问题：第一，要解决用户的实际问题，第二要通过一些轻量技术解决问题;第三，要做一些创新性的尝试。像AOD就是OPPO一个有意思的尝试，既有用户参与的部分，也有手机反馈的部分，它是一种双向、新形态的交互。

基于这个思路，OPPO未来会有更多类似这样逻辑下的交互体验发生或者产生，ColorOS也会围绕新形态做一些新的体验。就像“现象级”双指分屏，让我们看到折叠屏也是可以做出不同的场景体验和交互设计。

未来OPPO将思考如何在常见的感知能力、服务的碎片化以及现在更多的AI能力上更进一步，怎么让智能设计更智能，把手机等设备实现真正的智能。无论是产品、交互，还是技术上的创新，都希望给消费者创造前所未有的全新体验。

最后谈及互融，李杰表示，以前车里争的是到底是谁控制，而OPPO主张两边进行打通。因为车有车的优势，比如智能座舱有很多功能是手机实现不了的。手机有手机的优势，比如成熟的APP生态系统。目前国内市面上20%的车企都支持OPPO的车钥匙，特斯拉和理想OPPO都是安卓首家的合作。无论是传统车企还是新势力的车企，OPPO都合作得非常好。在OPPO看来，把用户体验做好，探索1+1>2的“合作增值”方式。