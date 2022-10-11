又闹乌龙？谷歌澄清Tensor G2采用三星5nm工艺！

作者：骷

【天极网手机频道】前不久，谷歌在"Google 制造" 发布会上带来了全新的谷歌Pixel 7系列手机，搭载自研的Tensor G2芯片。当时有消息称这款谷歌自研芯片采用三星4nm工艺制程打造，如今谷歌证实该芯片其实是基于5nm工艺制程打造。

谷歌发言人表示，我们专门为现实世界的用例打造了谷歌Tensor G2。我们的最终架构，包括5nm，帮助我们达到了这个目标，同时提高了性能和功率效率。这种方法也使我们能够增加新的功能，同时在机器学习方面与我们的下一代TPU和G2一起向前迈进了一步。

在此之外，虽然谷歌没有透露具体的代工厂商，但是作为谷歌和三星共同研发的芯片，不出意外就是采用的三星5nm工艺制程打造的。此外，根据三星的路线图，其共有两个5纳米节点：初代Tensor芯片使用的5LPE工艺，以及一个较新的5LPP。但是目前还不清楚Tensor G2具体使用的是哪一种工艺，这一点谷歌并没有透露。

作为搭载Tensor G2的谷歌Pixel 7系列新机，这次谷歌为其提供了黑曜石、雪色和榛色三种配色，目前已经在 17 个国家地区的 Google 商店开放预购，将于 10 月 13 日正式开售。不过这17个国家地区并不包括中国大陆，因为一些众所周知的原因，该系列机型在国内并不能体验到所有功能。

谷歌Pixel 7搭载了一块6.3 英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 1080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。该这款机型支持无线充电、IP68防护、指纹 / 面部解锁，拥有8GB + 128/256GB两个存储版本。

谷歌表示，Pixel 7系列新机的屏幕峰值亮度相较前代提升了20%，提升了该机在强光下的用户体验。谷歌对Pixel 6系列 "相机栏" 设计进行了优化。抛光的阳极氧化铝框架现在封装了摄像头，并为Pixel 7 Pro后部的三镜头配置留出了打孔，还引入IP68防水和防尘等级，以确保提供足够保护。

而Tensor G2相较前代Tensor芯片在性能上略有提高，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。在关于这颗芯片的宣传上，谷歌本没有并没有提到工艺的升级，只是表示性能上略有提升，也能看出谷歌这是在暗示这颗芯片采用了跟上代相同的工艺。

不过三星的5nm工艺还是比较令人担忧的，当初高通携手三星推出的骁龙888系列以及骁龙8系列都翻了车，在能效比和温控方面彻底失控，遭到不少用户的吐槽。不知道这颗Tensor G2的具体表现会怎么样，在温度表现上能否有优化，目前都还尚未可知。