2021全球智能机收入排行：苹果登顶OPPO探花

作者：夏初

【天极网手机频道】2021年全球各家厂商在智能手机市场都赚了多少钱？3月3日消息，知名数据调研机构Counterpoint公布了2021年全球智能手机市场收入情况和排名。从具体的品牌收入及排名来看，苹果以1960亿美元的收入领跑全球，占比总收入达到44%;三星稳坐全球第二把交椅，收回一加的OPPO摘得探花位置，小米、vivo分列第四、第五名，收入分别为720亿美元、370亿美元、360亿美元和340亿美元。

Counterpoint数据显示，2021年全球整体智能手机市场收入逾4480亿美元，创历史新高。尽管遭遇芯片等元器件短缺，在包括新冠疫情在内的诸多因素对全球供应链持续产生消极影响的大背景下，全球智能手机收入在2021年全年仍同比增长7%，环比增长20%。

同时，由于元器件较此前更加难以获得，全球智能手机的平均销售价格也同比有所上涨。2021年，智能手机平均售价(ASP)同比增长12%至322美元，这主要受益于5G智能手机的份额增长，以及iPhone 13的拉动。2021年9月，苹果iPhone系列的发布为市场注入了一针“强心剂”。在iPhone 13系列的推动下，2021年第四季度全球智能手机平均销售价格同比增长12%――这也是苹果产品产品力与号召力的体现。

iPhone 13 Pro Max

除此之外，疫情深刻改变了人们的生活、学习与工作习惯，居家办公、居家学习在一个时期内成为主流选择，这拉高了相关的居家教育、办公和娱乐的需求，很明显的变化在于，全球中高端智能手机的需求也增加了，供不应求的市场态势放大了零部件短缺的尴尬局面，也导致主要OEM厂商提高了部分手机的零售价格。

2021年，苹果的iPhone收入同比增长35%。由于iPhone13系列配置、功能全线升级，但却没有上涨，同时新品推出后iPhone 12系列也迎来降价，不仅促使iPhone 12和13系列大卖，也帮助苹果实现了14%整体平均销售价格的增长，达到825美元。此外，苹果在印度、泰国、越南和巴西等主要新兴市场的份额也有所增长。

三星Galaxy S21 Ultra

除了高歌猛进的苹果，在全球市场上，老对手三星也迎来了业务上的进步。经历了2020年的低迷，三星在2021强势上扬，智能手机年收入达到720亿美元，同比增长11%;手机平均售价达到263美元，同比增长5%。在三星智能机产品序列中，折叠屏机型开始扮演越来越重要的位置，2021年两款可折叠手机――三星Galaxy Z Fold 3 5G和Galaxy Z Flip 3表现出色，无论从市场反馈还是产品完成度来说都是精品之作，成为三星整体收入增长的主要推动力。

值得一提的是，三星2021年可折叠设备的出货量是2020年的三倍。消费者正在逐渐接受这一品类，同时在部分机型上也出现了普通消费者能够负担起的价格，这也加速了折叠屏机型的普及。此外，Galaxy S21系列旗舰系列以及5G手机份额的增加带来了三星在全球中高端市场份额的提升。

国产手机厂商跻身全球前三值得我们庆贺。在合并一加之后，OPPO 2021年收入达到370亿美元，同比增长47%。除了全产品线的综合发力，OPPO在全球市场的拓展上也有不少斩获。

OPPO Find N

OPPO在400-599美元和600-799美元档位的机型出货量均有所增长，着力打造中高端产品线。相较于2020年的28%，2021年OPPO的5G智能机占年出货量达到50%以上，5G产品线进一步深化。海外市场表现不俗，OPPO的收入和平均售价都有提升，在日本和欧洲部分地区(包括北欧国家)的影响力得到认可。

此外，小米、vivo在2021的智能手机收入均有提升，二者较去年同比增长49%和43%。丰富的产品线、对于旗舰机型的把握让这两家公司在国内外智能机市场拥有不小的冲劲，值得期待。