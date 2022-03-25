官宣“蝴蝶”vivo X Fold周一惊艳开场，vivo Pad也已安排上

作者：毛毛

【天极网手机频道】正所谓“不鸣则已，一鸣惊人”，vivo在“沉静”了一段时间后，今天上午vivo官微趁大家不注意的时候发布一张煽动翅膀的蝴蝶海报图，正式官宣内部代号“蝴蝶”的新产品将于下周一惊艳开场。虽说vivo并未透露有关于这款产品的任何消息，但是结合早些时候的爆料，前有OPPO“孔雀”Find N，后有vivo“蝴蝶”X Fold，相信这款内部代号为“蝴蝶”的产品将会是vivo的首款折叠屏。除了折叠屏之外，vivo官微在下午的时候再次透过官微官宣vivo Pad，并且曝光了vivo Pad的外观设计，不得不说vivo今天的两条微博着实给到惊喜了。

首先先看一下今早官宣代号为“蝴蝶”的vivo X Fold折叠屏，根据目前网上爆料，vivo折叠屏手机X Fold采用6.53英寸FHD+分辨率的OLED单打孔曲面外屏，4600mAh电池+80W有线快充+50W无线快充，厚度仅有6.28mm。还有内部人士表示，vivo首款折叠屏手机在核心部件“铰链”上将有很大技术突破。

折叠屏手机目前已经开始进入大众视野，根据早前知名市场研究机构GfK发布的《中国折叠屏智能手机市场发展趋势报告》显示，2021年中国手机销量3.12亿台，其中折叠屏手机销量逆势增长，2021年销售110万台，增长率达187%，预计2022年国内折叠屏销量会在180-200万台左右。不难看出，折叠屏手机已经从“小众”走向“大众”，除了折叠屏手机产业链技术越来越成熟，被越来越多用户接受之外，更多的是因为折叠屏手机的价格也开始“平民化”。随着折叠屏手机份额将继续增长，价格也有望下探至7000元以内。

关于折叠屏铰链技术的问题，之前有爆料显示vivo X Fold折叠屏手机铰链为苹果供应链厂商，因添加了多重航天材料使其铰链成本超1200元，是目前市面上折叠屏铰链最贵的，在折叠寿命和屏幕折痕上都有不错表现。虽然官方并未给到准确回复，但是随着柔性屏幕、UTG玻璃保护盖等供应链的成熟，vivo X Fold折叠屏手机的真机表现将非常值得期待。

另外，vivo还曝光了vivo Pad的渲染图，目前可以得知vivo Pad采用了金属一体化直边圆弧的设计，整体非常轻薄;配色上拥有天蓝色、深空灰等，后置摄像头为圆环双摄模组。

vivo Pad使用场景涵盖了学习、办公、教育等等，并且会采用OriginOS HD系统，从细节上看系统内做了类似“平行视界”的设计，提高阅览效率，方便双任务并行处理。

有知名数码博主@数码闲聊站 称vivo Pad将会搭载高通骁龙870处理器，正面采用一块11英寸的120Hz高刷护眼屏幕，支持2.5K超清分辨率，可能还会同时带来 vivo Pencil和对应的vivo键盘，可以说是一款相当值得消费者期待的生态产品。



图片来源：@数码闲聊站

目前官方并未透露有关于vivo X Fold折叠屏和vivo Pad的更多消息，不过下周一将会陆续公布更多新产品信息，如果大家对vivo的新品感兴趣的话，不妨持续关注官方的最新动态。