用平板替代手机用了一周，这是我的体验报告

作者：大飞哥

【天极网手机频道】作为新潮消费电子单品的重度尝鲜儿用户，无论是平板电脑、折叠屏手机还是智能眼镜我都曾在这些品类第一代产品发布后便抢先购买使用体验过。

但作为可能是智能手机的“替代者”们，以上三种品类截至目前都不具备挑战智能手机的能力。

而作为iPad系列的重度沉迷者，在最近下单5G版iPad mini 6后，我做了一个曾经试想但却一直拖延的尝试――将主力机由手机替换为平板。

为什么要做这个测试？

首先，由于我是平板电脑的重度使用者，我对手机的需求实际上在大多数时候是小于平板的。另外我对手机重量有着严苛的要求，即必须小巧精致。

所以在使用iPhone 13 Pro Max几个月后，我将主力机换成了最后一代小屏绝唱――iPhone 13 mini。

其次，我对流媒体的兴趣远大于其他媒介，也就是说，无论是小尺寸手机还是大尺寸旗舰，都不及iPad mini这一刚刚好的观影屏幕尺寸，那就更别提iPad Pro的优秀屏幕素质了。

最后，我至今依旧非常看好平板电脑或是折叠屏手机未来的前景，以移动端App为中心的软件设计以及功能更新频率乃至便携性，将打破人们对传统.exe和.dmg软件的限制，让未来形成专业人士使用专业设备，大多数人用移动设备便能完成日常工作和学习娱乐的常态。

手上的5G版iPad mini，在账面上满足了上述我的所有需求。

实际上，在经过了近一周的体验后，我总结了最近这段时间这一替换给我带来的欣喜变化以及不足缺陷。

好消息是，我日常用到的所有软件，几乎都提供适配iPad mini的版本，无论是用微信扫北京健康宝、美团订外卖和打车，还有常用的流媒体软件们，都完成的相当不错。

借助更大尺寸的屏幕和分布均匀的重量(iPad mini 6 5G版采用8.3英寸Liquid视网膜显示屏，重约297克)，让这一设备成了天然的学习和娱乐设备，没有之一。

在竖屏下打开微信读书，在横屏模式下观看HBO Max、hulu等流媒体，使用MindNode制作下一段视频的思维导图等等。当然，以上这些全都可以在iPhone或其他智能手机中实现，但更均衡的尺寸体积以及“刚刚好”的屏幕尺寸，让使用体验获得了原地升级。

另外一个好消息是，借助第二代Apple Pencil，我可以随时随地在Notability中修改笔记、在Procreate中制作简单的视频封面图、使用多任务分屏同时完成一个项目流。这些都是iPadOS相比iOS带来更多想象空间的方面。

虽然iPad mini 6 5G版的重量比iPhone 13 Pro Max(238克)更沉，不过好消息是，更大尺寸的分摊让这款平板握在手里显得并不那么沉。

相比WiFi版，5G的加入才让我觉得它是另一个品类，而不是传统意义上的平板电脑。

我不需要共享手机热点才可以回微信、追Netflix、甚至是听Spotify。

但看似完美的替换方案，5G版iPad mini 6真的就完全胜出了吗？

并不是。要知道世上本就没有十全十美的人，同样也没有完美的产品。

替换主力机的这段时间，最麻烦的一点是我接不到任何电话。要知道虽说是5G版，但WiFi + 蜂窝网络机型仅支持蜂窝数据传输，但不支持蜂窝网络电话服务。也就是不能接打电话，不能收发短信。

这一限制，让外卖、快递小哥与我“绝缘”，也让网约车司机师傅联系不到我，甚至连验证码都收不到了。要知道，在某些特定的情况下，传统的电话联络显然比微信电话、语音来得更直接，更有效。

所以我不得不将之前的SIM卡插回iPhone 13 mini仅用于电话和短信，将另一张5G卡放置到iPad mini 6 5G版中。

另外，即便目前已经有很多软件均适配了iPad，但你会发现例如一些购物、金融和日常必备的生活软件，并没有对iPadOS这一平台的软件做特定的优化。

例如微博很早就对iPad mini和iPad Pro做了点对点的适配，但针对8.3甚至是12.9英寸的大屏，它的逻辑、界面和在iPhone上使用并没有什么不同，也就是说，放弃了在大屏上探索更多想象空间的可能。

实际上，综合我这一周的体验，5G版的iPad mini 6对我个人的日常生活来说，它在几乎95%的场景下实现了我平替手机的需求，其余的5%则是被电话和短信所占据。

但即便如此，我依旧不推荐这种替换的方式。但我非常看好平板电脑或折叠屏手机在未来提升它们原本并不高的定位。

要知道当下的平板电脑多被认定是追剧标配，泡面必备。而折叠屏手机高昂的售价更大众消费群体难以接受。

相比智能手机，平板电脑和折叠屏手机在操作逻辑上没有什么不同。这三大品类相比PC和Mac，最大的不同在于产品定义。

我们知道80、90后在初中或是大学才开始接触Windows或Mac，随着成长和工作，笔记本、一体机、桌面台式机成了他们的中心。也就是说.exe和.dmg的后缀文件，成了他们完成工作和娱乐的“媒介”。

而对00后，乃至未来的2010后们来说，从小学开始就通过Pad完成上网课、做作业、打游戏。试想一个问题，当他们也成长到大学毕业时，移动设备和桌面设备，他们会更青睐、更熟练哪个呢？

这次尝试给我的答案是，即便平板电脑这一品类支持蜂窝网络电话服务，也许我也不会一直使用它作为主力机，毕竟手机还可以做到iPhone SE和iPhone 13 mini这样轻便。

但如果把眼光放长，以iPad mini 6尺寸为大小的平板，何尝不是未来苹果折叠屏手机尺寸的原型呢？

打开后，它能像平板电脑一样完成相对较为专业的操作，而在闭合后它能满足日常的基本通讯。当然，目前市面上的所有折叠屏手机都在试图打造这样的一个体验闭环，但无论是Android还是鸿蒙OS都距离终点还有一段距离。

一台iPhone 13 mini的起售价是5199元，5G版本的iPad mini 6则是4999元起，你会惊喜的发现，这两台设备价格相加的总和约等于一台目前市面上主流的折叠屏新机售价。

从初代iPhone至今已走过了15年，也许下一个世代，就会在接下来的五年迎来彻底的改变。