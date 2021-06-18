OPPO指纹识别技术新突破，屏下指纹识别或可在屏幕任意区域解锁

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，有消息称OPPO获得“一种支持全屏指纹识别的模组、终端设备及指纹识别方法”的专利授权，授权日期为2021年6月，而申请日期则是2018年6月。这也就是说，早在3年前OPPO就开始进行屏下指纹识别区域扩展方面进行研发了。

如今上市的智能手机采用的主流屏下指纹基本为屏下光学识别和屏下超声波识别两种方式。两种方式虽然都可以快速识别指纹进行解锁、支付等操作，但是却面临着一个局限性的问题：需要对特定位置才能进行识别，特定区域之外的地方无法识别。

其实OPPO很早之前就使用屏下指纹识别技术，利用OLED屏幕的光线穿透盖板将指纹纹理照亮，指纹反射光线穿透屏幕到达传感器，光信号经过转换和计算，最终形成指纹图像来进行识别，实现指纹解锁的操作。以OPPO R17为例，为了带来更快速更准确的解锁体验，提高进光量，率先使用CMOS方案以及MicroLens微透镜，搭配3P镜头。同时传感器的尺寸为2mm*2mm的超大传感器，在息屏状态下，0.41秒即可完成解锁，解锁速度更快。

而后在2019年初，OPPO在未来科技沟通会上介绍过当时的新技术――OPPO光域屏幕指纹技术，相比光感屏幕指纹识别，此技术可令指纹识别区域不再局限于屏幕上的定点区域，几乎是在下半屏幕的所有区域内都能实现解锁，而这个黄金识别区域尺寸是当时主流光学方案的15倍。

如今这项全屏指纹识别专利将识别区域进行扩展，实现大面积的屏下指纹识别，解锁手机时无需再对准特定位置，那么大家日常解锁或支付体验将大幅提升。虽说OLED屏幕的透光性很强，但是要做到全屏的指纹识别还是有点难度的，这需要OPPO对屏下指纹识别传感器进行不断的优化才能做到全屏指纹识别。不过既然这项技术专利曝光，那么距离这项技术量产上市或许指日可待了，大家不妨期待一下。