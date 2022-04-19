网传iPhone 12价格将下调至3999元，中高端安卓机“难翻身”？

作者：毛毛

【天极网手机频道】昨天才有爆料说为了给新机让路，iPhone 11在iPhone 14系列发布后将会停产，虽然官方并未回应，但iPhone 11停产退出舞台是一个必然事件，只不过是时间问题而已。今天外媒iDropNews爆料，苹果已经着手开始对秋季iPhone 14发布后的产品线做整合规划，除了iPhone 11下架，iPhone 12的价格也从699美元调至599美元，iPhone 12 mini调至499美元等。也就是说，iPhone 12国行64GB版本售价大概在4499元起售，12 mini则大概在3999元起。目前苹果官网上iPhone 12售价是5199元起，最高配为6399元;iPhone 12 mini售价是4499元起，最高配为5699元。

虽然苹果的惯例操作就是一边降价促进老机型的库存清理，一边给新机让路，但是对于下调后的iPhone 12 mini价格还在4000元边缘徘徊，且不管这个最后的价格是否真如现在爆料所说在3999元，对于mini版的机型来说这个价位还是稍微高了点，相信大部分用户还是不能接受的。

但也有网友认为，国内手机产商冲击高端市场本来就挺难的了，现在iPhone 12系列价格下调之后极具竞争力，毕竟iPhone 11系列退出市场之后就意味着苹果彻底告别4G手机产品线，而iPhone 12是苹果推出的首款5G机型，用户选择就更多，更何况这个价位段正好就是国产安卓厂商主攻的高端市场，这下子国产手机又要丢掉四千元价位的中高端市场份额。

其实网友这么认为好像也没错，因为苹果一直在高端市场占一席之地，似乎也没什么品牌可以撼动其地位，长期下来给了大家高端品牌的印象，这就是容易吸引消费者购买的因素之一。除此之外，苹果的iOS是安卓阵营目前不具备的生态系统，大部分iPhone用户都是比较认可的。

作为一名普通的消费者而言，并不会太关心手机市场品牌份额的事，消费者只会去选择一款性价比更高的产品，如果是你，你愿意花四千元的价格去购买iPhone 12还是会购买一款国产中高端机型呢？