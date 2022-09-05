华为Mate50系列5G手机壳入网 三个型号，依旧799元

作者：景博健

【天极网手机频道】华为预计会在明天下午召开新品发布会，其中最大的主角当时全新的Mate50系列产品，预计将有Mate 50e、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计等，从入网的信息来看，全系依旧仅支持4G网络。不过在产品正式发布之前，与Mate50系列适配的5G通信手机壳已经在工信部入网。

三款手机壳的型号分别为SY108-618、SY108-658、SY108-688，目前尚不清楚会对应哪三款产品。根据此前第三方商家放出的海报，Mate50系列的手机壳同样是799元，与今年五月份数源科技(Soyealink)为P50 Pro打造的产品价格相同，它是通过手机壳内嵌eSIM 芯片与 5G modem，实现手机网络4G升级为5G，不过效果并不算非常好。另外，官方配置数据显示，“5G 通信壳”重量约为52g，大面厚度约3.2mm，搭配浅灰颜色与皮革材质。

虽然5G依然缺失，但根据之前的一些预热和曝光来看，Mate50系列还是有着诸多亮点功能的。拍照方面，Mate50系列将会搭载可变光圈技术，而且采用自家的XMAGE影像技术，该技术基于算法和硬件的搭配而来，表现值得期待。而在之前的采访中余承东曾表示Mate 50将带来通信技术新突破，号称要向上“捅破天”。在随后的曝料中基本确定它会支持卫星通信，主要是北斗卫星的短报文，让用户可以在无信号区域进行求救。还有就是搭载的全新 “续航黑科技”。该项技术可以帮助 Mate 50 系列在电量耗尽的情况下，仍然能坚持使用一段时间，以保证用户应急情况下的电话、短信等通讯需求。

除了手机外，预计还会有华为家庭存储、华为Matebook E Go二合一笔记本电脑、全新MatePad Paper等新品一同亮相，感兴趣的小伙伴可以关注一下，天极网也将持续关注，给大家带来第一时间的报道。