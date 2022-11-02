潮流尽「握」掌心，华为Pocket S以时尚重塑折叠美学

【天极网手机频道】这两年的手机市场表现跌宕起伏，产品力沉沉浮浮。迈入今年以来，新物种折叠屏手机品类迎来集中爆发，不仅成为高端市场的宠儿，也日益被大众所喜爱。不过折叠屏的价格及折痕等依然是当下机型不可避免的阿克琉斯之踵，是用户抗拒折叠屏的主要原因。华为11月2日推出这款Pocket S，采用纵向折叠设计，辅以个性化的颜色搭配，带来另一种别致的科技美学。

这一次华为Pocket S总共推出6款配色，分别为樱草金、薄荷绿、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑、冰霜银。同时颜色与机身材质的相辅相成使得整机极具质感，让原先只是科技产物的手机多了一丝潮流属性，成为一款时尚单品。

在用户比较关心的铰链方面，华为Pocket S则采用多维联动升降水滴铰链，能够在弯折处形成一个水滴式的容屏空间。如此一来，就能避免手机在折叠状态下导致的机身缝隙问题，从而带来更加舒适的握持感。

同时，华为Pocket S的铰链采用锆基液态金属，2100MPa超强钢、1500MPa MIM钢等多种创新材料工艺，能够最大程度地防止冲击且不易变形。更重要的是，华为Pocket S还获得了瑞士SGS折叠屏手机耐久认证，成功通过40万次折叠测试。即使是重度用户每天展开手机100次，华为Pocket S的铰链也能坚持至少10年左右。

华为Pocket S采用的纵向折叠设计，折叠后轻盈小巧的机身更易于被大众接受，毕竟谁也不想兜里揣块砖。如此小巧的折叠屏手机，即使放进牛仔裤中也不会显得违和，尤其是当女生从自己的小包中掏出这样一款手机，优雅，优雅，还是优雅。

华为Pocket S独特外屏还带来了更智慧的交互体验，生活中经常会碰到这样的情景，刚点完外卖，想要实时看到骑手的动态，只能选择打开手机并且进入相应的应用。华为Pocket S却利用智慧外屏，将关键信息显示在外屏上，用户不用展开手机就能一览无遗，如果展开手机又能直接触达应用开启更多服务。

并且不仅仅是通知、电话、相机、支付、出行等一系列功能都能通过华为的外屏卡片呈现在外屏上，省去用户展开手机的操作。此外，华为Pocket S还提供了个性化的外屏主题选择，搭配不同的机身颜色，带来专属于用户的潮流外观。

在如此灵巧的折叠屏手机的身上，华为Pocket S依然配备了极为出色的旗舰影像系统。整机搭载超感知影像系统，整合协同两颗镜头影像能力，能够呈现更加精细的画面。同时4000万像素的超感知主摄采用业界领先的RYYB超感知传感器，带来足以媲美相机的质感人像。

得益于这颗传感器的强劲实力以及XD Fusion Pro原色引擎，华为Pocket S不仅可以完美还原色彩，还能大幅提升夜景效果，让夜间成像能够获得更多丰富的细节。强大的硬件基础，即使是小白用户，也能轻松驾驭光与影的艺术。

不过最让人意外的是，这样一款定位时尚轻薄的折叠屏手机，华为依然为它配备了超冷柔性石墨烯散热系统，并将高导热柔性石墨烯应用在转轴和屏幕处。而且华为Pocket S还使用更大面积的石墨烯膜，将整体散热面积提升62%，并且打通上下半区的热量传递通道，大大增加散热效率。

华为Pocket S搭载4000mAh大容量电池，同时支持40 W华为超级快充，在此基础上打开Tubo充电模式，仅需20分钟能够充进52%的电量，极大缓解用户的续航焦虑。这也意味着用户如果晚上忘记充电，早起洗漱的功夫就能让华为Pocket S拥有充沛的电量。

此外，华为Pocket S还结合自身在通讯领域的优势，创造性地采用全新天线设计，在机身上半部分采用中高频多天线智能切换方案，而下半部分采用低频三寄生天线。这样的设计使得华为Pocket S无论是展开还是折叠状态，都能自动切换天线获得最佳的通讯体验。

得益于HarmonyOS 3系统加持，华为Pocket S拥有无以伦比的用户生态体验。前段时间有网友发现，微信在给不同好友发送同一份文件时，每次都会重新保存该文件，这样做的后果是用户的微信往往有动辄几十GB的存储空间被白白消耗。而华为Pocket S搭载超空间存储压缩技术，能够自动计算重复文件，并且选择压缩为一份文件。

这样的优化基于系统底层，不会受到第三方应用的影响，原理有些类似PC上的创建快捷方式，一份源文件，可链接多个快捷方式。如此一来，用户的手机空间就能够得到释放，不必再花冤枉钱去升级更大的空间。

安全方面，华为Pocket S搭配HarmonyOS 3能够让用户隐私得到保障，尤其是打开「折叠隐私」功能后，手机处于折叠状态时可以禁止所有应用使用相机、麦克风和位置信息。展开手机，与现实接轨;折叠手机，享受自己的小小世界。

对于华为Pocket S，我们更愿意将目光放在它的体验、交互以及设计上。作为一款主打轻薄的时尚折叠屏，华为Pocket S无疑是整个市场中的佼佼者，让科技与美学之间产生更为独特的化学反应，催生出更加符合现代审美的时尚元素，同时软硬件相辅相成，带来无与伦比的用户体验。

在如今的折叠屏市场，还没有一款机型能够如此完美地权衡设计与体验，华为却凭借着自身对于纵向折叠屏独到的理解，推出这款华为Pocket S，堪称设计美学与科技美学的完美结合，同时售价5988元起，带给用户极致的折叠体验。