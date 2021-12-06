华为Mate V渲染图曝光：上下折叠设计售价万元内

作者：大飞哥

【天极网手机频道】12月6日消息，华为全新的折叠屏旗舰即将登场，它将被命名为华为Mate V，预计在本月发布。

根据微博上曝光的华为Mate V折叠屏渲染图显示，华为Mate V折叠屏采用的是上下折叠方案，与三星Galaxy Z Flip3的折叠方案一致。折叠状态下的形态类似传统翻盖手机，更加小巧、也更方便携带。

不仅如此，华为Mate V折叠屏的背部延续了华为P50系列的星耀环镜头组设计，加上上下折叠方案，识别度和回头率几乎都能算是拉满了。

不过仔细观察渲染图，我们可以看到华为Mate V折叠屏背部摄像头下方实际上是一个环形副屏，可以显示时间、通知等信息。相比之下，华为P50系列两颗圆环均为摄像头。

我们知道今年发布的三星Galaxy Z Flip3采用了双摄以及一整块外屏的搭配，甚至外屏都支持120Hz刷新率。华为Mate V虽然可能只提供单颗镜头，但一定会在拍摄的“可玩性”上加入一些独特的处理。

至于售价方面，考虑到折叠屏价格普遍较高，参考三星Galaxy Z Flip3 7999元定价(8GB+256GB)，华为Mate V折叠屏起售价可能在1万元以下，但具体的价格猜测应该在8000元左右。

我们知道华为不久前刚刚推出了Mate X2典藏版，即便不考虑溢价因素，近2万元的价格让其成为了目前市面上最贵的折叠屏手机。而为了产品线的完整，华为需要一款具备一定“性价比”的折叠屏系列出现，和Mate X系列形成产品“组合拳”。

也就是说，在性能、体积、影像等方面略有下探的Mate V系列将扮演这一角色，将价格控制在五位数以下，瞄准更细分的人群和市场，做进一步的产品定位。

虽然目前有关这款产品的更多细节信息以及售价还不得而知，但我们应该会在本月底前见到它发布。