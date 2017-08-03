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爆料大神再出手 三星Note 8最终配置确认

Yesky天极新闻 2017. 08. 03 作者：Leo 责编：刘浪
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责任编辑

　　三星将于8月23日发布大屏旗舰新机Galaxy Note 8，最近几天爆料大神Evan Blass送出了多张Note 8的官方渲染图，手机的外观设计再无悬念。那么参数部分Note 8是否能带来一些惊喜呢？现在爆料大神再度送出了Note 8的参数情报。

　　据Evan Blass透露，Note 8将采用6.3英寸显示屏，机身三围为162.5 x 74.6 x 8.5 mm，比S8+(159.5 x 73.4 x 8.1 mm)稍大。Note 8屏幕分辨率为2960x1440，宽高比为18.5:9，延续了S8系列那样的全视屏。

爆料大神再出手 三星Note 8最终配置确认

　　至于手机内部，Note 8依旧会采用骁龙835和Exynos 8895两个平台方案，6GB内存此前是“皇帝版”的专属，不过现在Note 8标准版内存也将升级至6GB，机身存储保持为64GB，支持microSD扩展。另外Note 8内置3300mAh电池，集成USB-C接口，支持无线充电

　　手机外观已经确认Note 8将采用双摄，这将是Note 8的主要卖点。Evan Blass透露，Note 8后置双摄由两枚1200万像素摄像头组成，“主摄像头”拥有标准的视角，光圈为f/1.7。另一枚为长焦镜头，光圈为f/2.4。这套双摄系统支持2倍光学变焦，支持光学防抖。此外Note 8前置镜头也十分给力，其像素达800万，光圈同样为f/1.7，在弱光环境下会有不俗的表现，而且支持自动对焦。

　　根据此前的传闻，Note 8在欧洲的售价约为1000欧元，约合人民币7965元，预计在9月份上市。

作者：Leo责任编辑：刘浪）
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三星GALAXY Note 8产品信息
GALAXY Note 8
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评测
  • 屏幕尺寸：6.4英寸
  • 分辨率：2560×1440
  • CPU型号：高通骁龙835
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 操作系统版本：Android 7.1 Nougat
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4000mAh
  • 后置摄像头：双1200万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
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热点特性
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