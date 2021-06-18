荣耀50 Pro大光比拍照测试，细节明暗有致无惧暗光

作者：刘炜博

【天极网手机频道】一般相机在记录大光比照片，也就是既有高光、也有阴影的高对比度画面的时候，通常难以一口气将画面中的细节完整记录，因为CMOS传感器能接收的亮度范围远比人眼小，但为了还原人眼的观感，通常需要相机以RAW格式或曝光包围的方式记录，而且需要一定的后期成本。



高光比照片

在手机上，因为硬件本身的限制，所能记录的动态范围就更小了。不过聪明的手机厂商总会有办法，他们发明了AI一套算法，将拍摄到不同明暗程度的画面进行叠加，并在用户按下快门时候，迅速合成为一张明暗有致的照片。而随着AI算法和CMOS传感器的不断升级优化，如今手机面对大光比画面已经得心应手。

下面均为荣耀50 Pro手机一亿像素主摄直出的照片。

这是上午11点艳阳高照的深圳，由荣耀50 Pro拍摄。这张照片不仅有非常好的曝光，色彩还原也十分到位。

云朵上下的层次都有，再放大看看暗部树荫底下的细节，可以清晰看到阴影下还有一两个人在乘凉，还有一辆饿了么骑手的电动车。

这些细节都是通过荣耀的AI堆叠算法实现的，当然，一亿像素主摄也有很高的加分。

另外我们可以发现，荣耀手机对这张照片的阴影处理并非无脑的拉高曝光，而是很克制地还原人眼观察中树荫的样子，比较暗，但依然能清晰分辨。

在晚上，城市全靠人工光源照明，照片过曝或因为宽容度不足导致画面细节丢失是稀松平常的事。荣耀50 Pro的夜景模式算法得以解决这些问题，得益于F1.9大光圈，通过较长时间的持续堆叠，荣耀50 Pro几乎挽救了所有高光区域的细节，此时天空也十分纯净，暗部细节也较好地保留了。

下图这种远处的广告牌，已经在画面中只占据很小的一部分，在超大底、高像素、夜景算法的三者加持下，荣耀50 Pro能够清晰地辨别这些广告牌，并准确地压制高光，极大提升了画面观感。

拍摄人工光源打光的室内盆栽是一项难度不低的挑战，如何权衡各个区域的曝光，排除干扰还原植物的色彩，是各家手机厂商都想解决的问题。

荣耀50 Pro这一次的表现依然不负众望，可以看到画面的主光源是一束往上打的光，植物的左右枝节因为有良好的曝光，细节都很好地还原，中间的植物躯干因为缺少直接照射，会有一点点偏暗，但荣耀手机还是将细节凸显出来了，并维持了一个自然的明暗过度。

荣耀50 Pro的影像能力显然处于行业第一梯队，拍照素质令人满意。除此之外，这台手机还集成了120Hz OLED飞瀑曲面屏，在拍照和日常使用时都能随时正确显示10bit颜色，色域覆盖达到100%DCI-P3。且高达100W的快充功率，账面数据上已经接近目前手机充电功率的天花板，25分钟即可完全充满，以往的使用痛点都解决了。另外，有关荣耀50 Pro手机体验细节，我们将在接下来一段时间为大家陆续揭晓。