华为折叠屏新机曝光：采用上下翻折方案，定位偏女性高端市场

作者：大飞哥

【天极网手机频道】折叠屏手机成了手机大厂的全新“竞技单元”。

9月30日，据数码博主@数码闲聊站 消息，华为将有一款定位偏女性市场的高端折叠屏新机，采用上下竖向内折方案，不过目前还不确定是否上市。

与此同时，博主@熊猫很秃然 发文透露，华为将在今年发布一款名为“MateV”的上下折叠屏新机，工程机处理器为K9000( 麒麟9000)。

根据消息来看，二人所说的应为华为同款折叠屏新机。

今年2月，华为发布了新一代折叠屏旗舰――华为Mate X2折叠屏手机。即便放到现在，这一单品价格依旧高居不下，第三方渠道依旧需要加价购买。

实际上，自三星发布Galaxy Z Flip系列以来，这类采用上下竖向内折方案的折叠屏手机便收获了女性用户的青睐，更轻的体积和更小的尺寸以及别致的设计都是吸引用户下单的原始动力。

实际上，就在今年三星更新Galaxy Z Flip3后，TCL也带来了一款几乎同样设计的折叠屏手机，这款TCL原型机的屏幕尺寸为6.67英寸，副屏则为1.1英寸，虽然暂时还没有发售计划，但据悉价格可能会控制在5000元左右。

根据今年3月来自市场调查机构Display Supply Chain Consultants发布的报告显示，2020年折叠屏智能手机出货量约220万部，同比激增1000%。去年三星电子在折叠屏智能手机的市场份额高达87%。

报告预测，今年折叠屏智能手机增势仍将持续。下半年将有8个品牌的12款折叠屏智能手机问世，两个季度出货量有望超300万部，今年全年折叠屏手机出货量在510万部左右。

不过截至目前，暂无更多关于新款华为折叠屏手机“MateV”的具体参数，同时能不能支持5G，也是目前比较关心的问题之一。