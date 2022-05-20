第一代骁龙8+移动平台发布 性能提升10%功耗降低30%

作者：高志伟

【天极网手机频道】5月20日，在主题为“芯朋友 来相会”的2022骁龙之夜上，第一代骁龙8+移动平台以及第一代骁龙7移动平台正式亮相。骁龙8+带来了更强劲的性能与更出色的能效，骁龙7则继承了旗舰级移动平台骁龙8系的丰富特性。

第一代骁龙8+移动平台

骁龙8+采用了台积电4nm制程工艺，CPU的Cortex-X2超大核最高主频提升到了3.2GHz，CPU性能相比骁龙8提升了大约10%;其Adreno GPU频率相较骁龙8也提升了10%左右。性能提升的同时，骁龙8+的功耗也有很大优化，其CPU功耗相比骁龙8降低了约30%，GPU功耗降低最高也有30%，平台整体的功耗相比骁龙8下降在15%左右。

性能提升加之功耗下降，对于手机重度用户而言，特别是手游玩家，在体验中提升更加明显。本次高通也公布了一些游戏测试数据。据介绍，在环境温度25度、最高画质810p的设置下，持续测试《原神》1小时，骁龙8+的帧率波动不大，平均帧率可达到60.2帧，并且骁龙8+相比骁龙8平均功耗可降低30%。

在《王者荣耀》测试中，“90帧+极致画质”和“120帧+高清画质”两组测试场景中，骁龙8+对比骁龙8均有30%左右的能效提升。

所以，骁龙8+保证性能的同时，在同电池容量的情况下相比骁龙8可以提供更持久续航。高通表示，游戏时长可增加近1小时;视频播放时长增加超过80分钟;语音通话和5G网络下微信视频通话分别增加超过5.5个小时和25分钟;在社交媒体、浏览网页以及App浏览上，能够增加超过50分钟;音乐播放时长能够增加接近17个小时。

骁龙8+性能与功耗的提升，并不仅仅是硬件或者某一模块的优化。高通技术公司产品市场高级总监马晓民介绍到，高通从制程工艺、硬件IP、电源供电设计、软件调度等多个维度，为骁龙8+移动平台打造了整体优化方案。在硬件IP优化方面，骁龙平台内部很多IP都是高通自研，可持续迭代改善体验。软件调度方面，不仅是针对CPU、GPU的调度，还有Snapdragon Elite Gaming这项整合软硬件特性的解决方案，从而实现平台整体能效升级。

其他方面，骁龙8+支持第七代高通AI引擎，相比骁龙8能效提升20%;音频方面，支持Snapdragon sound特性，支持高通aptX Lossless无损音频技术、立体声录音、超清晰语音和视频通话;连接方面，支持最高10Gbps的5G调制解调器及射频解决方案，支持Sub-6GHz与毫米波，支持5G+5G双卡双通、5G上行载波聚合、Wi-Fi 6/6E以及Wi-Fi 4路双频并发;拍摄方面，支持同时拍摄8KHDR视频与6400万像素照片、超低光拍摄、单帧逐行HDR等特性;游戏方面不仅是性能、功耗表现升级，Snapdragon Elite Gaming支持HDR游戏、可变分辨率渲染进阶版(VRS Pro)、立体渲染和物理渲染特性;在安全性方面，骁龙8+同样支持Android Ready SE认证，可提供保险库级别的安全特性。

第一代骁龙7移动平台

骁龙7移动平台是骁龙品牌命名体系更新后首款骁龙7系平台，具备诸多来自顶级骁龙8系平台的特性。骁龙7采用三星4nm工艺，CPU为1个主频2.4GHz的A710超大核、3个2.36GHz的A710大核、4个1.8GHz的A510小核。GPU方面，骁龙7图形渲染速度相比骁龙778G提升了20%。

骁龙7还带来了三项骁龙7系首次支持的特性：

支持第七代高通AI引擎：在深度学习人脸检测场景中，相比骁龙778G，骁龙7检测精度提升25%，可检测高达300个人脸特征点，能够更准确的识别人脸表情等。

支持2亿像素拍摄：骁龙7基于14-bit三ISP打造，支持单帧逐行HDR，带来拍摄体验提升。

与旗舰机一样的安全特性：骁龙7首次把骁龙8支持的高通信任管理引擎下沉到7系平台，同样通过了Android Ready SE认证，以及保险库级别的安全特性。

同时，骁龙7支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，包括高通Adreno图像运动引擎，可基于GPU帧预测技术在相同的帧率情况下节省一半功耗，或者在相同功耗情况下提供更高的帧率;支持Game Quick Touch，保证游戏触控响应速度比骁龙778G有20%以上的提升;还有可变分辨率渲染等。

显示方面，从骁龙778G支持的FHD+提升至QHD+。音频方面，骁龙7支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术，游戏中可以做到防啸叫，并且根据实时音频环境/场景动态调节音量。连接方面，骁龙7集成了符合Release16标准的骁龙X62 5G调制解调器及射频系统，最高下行速率达到4.4Gbps，支持5G+5G双卡双通。Wi-Fi从前代的FastConnect 6700升级到FastConnect 6900，能够提供速率更快、超低时延的Wi-Fi连接。

写在最后

从2020年开始，智能手机市场持续收到疫情影响，数据显示2020年较2019年全球智能手机市场同比下降11.7%。不过从2021年开始市场逐渐恢复，2021年同比2021年增长6.6%，2022年到目前为止在2021年基础上增长7%，Counterpoint预计到今年底全球智能手机市场将恢复至2019年水平。

不仅如此,近两年随着用户对于产品的体验更加重视,拥有更多功能、更多领先特性的旗舰机与高端机，在市场中的占比不断提升，未来两者将共同占据整个智能手机市场超过50%的份额。数据显示，高通在500美元以上价位段智能手机市场中保持增长，从2020年的41%上升到2021年的55%。由此来看高通对于骁龙8、骁龙7两大平台的发力，正是瞄准了这一增量市场。

与此同时，手机市场的发展更受到使用场景与需求的带动，用户的关注点并不仅在于性能、连接等某一方面，而是在游戏、拍摄等应用场景下的表现，甚至已经作为刚需引导了手机创新方向。毕竟，如今用户不仅是影像内容消费者，更是创作者，而且移动游戏市场占比早已超过端游，Newzoo报告显示到2023年移动游戏收入将突破1000亿元。

在智能手机创新过程中，骁龙移动平台起到了重要作用。骁龙移动平台对于移动生态的探索，不仅为用户提供了拍摄、游戏、连接、安全等特性的体验升级，同时在生态中对于上下游的合作伙伴而言，也带来了很多新机遇。比如，骁龙移动平台迭代更新，为OEM打造差异化终端设备提供了基础，比如性能与Snapdragon Elite Gaming特性，让游戏手机细分赛道站稳脚跟;亿级像素拍摄、8K视频拍摄、三ISP等特性，不断刷新手机拍摄体验，配合AI特性，让普通用户也能拍出更精美照片、创作更有趣的影像内容;连接方面，不仅是更快的5G、Wi-Fi，结合针对音频、蓝牙等特性优化，让近两年快速爆发的真无线耳机等周边设备，以及智能手机的音频体验也有体验升级。

另一方面，搭载骁龙移动平台的终端覆盖了广泛用户，不仅是智能手机，还有PC、XR甚至是汽车等领域，对于软件生态开发者而言，这也是巨大的市场和机遇，让游戏、应用覆盖更多用户的同时，在迭代更新时也有了更多的用户需求参考。更何况，高通与生态伙伴的密切合作，可以在应用端更充分发挥骁龙移动平台领先特性，比如基于AI打造丰富功能，基于可变分辨率渲染等特性改善游戏画质并降低功耗等等。所以随着骁龙移动平台在多个领域的持续发力，“骁龙宇宙”将更加庞大。

据高通介绍，在2021财年，就有超过170款基于骁龙旗舰移动平台的智能手机发布或出货。随着第一代骁龙8+移动平台以及第一代骁龙7移动平台到来，在第二季度将有来自联想、黑鲨、ROG、OPPO、vivo等众多品牌搭载两款新平台的终端上市。究竟这两款新平台的性能、能效和体验表现如何，就让我们拭目以待吧。