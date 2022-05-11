爷青结！苹果宣布iPod产品线停更

作者：毛毛

【天极网手机频道】有多少人的学生时代里裤兜都会装有一个iPod？有多少90后95后上学的时候手上都会有一款iPod touch？iPod 系列是苹果推出的便携式多功能数字多媒体播放器，其产品线还包括了iPod windows、iPod nano、iPod shuffle、iPod Classic、iPod mini等衍生产品。不过除了iPod touch外，其它iPod产品早已停产。iPod touch其实算是一款iPhone的精简版，第一代iPod touch在2007年推出，改变人们传统的娱乐方式，也冲击了游戏掌机的市场地位。在2010年的时候它的销量甚至超过了任天堂和索尼的掌机销售总和，成为世界第一的新任掌机。

但是现在，苹果宣布将停产iPod touch，现有的 iPod 产品售完即止，后续不会再推出有关该产品线的新品。这也就意味着，诞生于 2001 年 10 月 23 日的 iPod 产品线，历经了 20 年的岁月变迁之后正式迎来了它的寿命终结。苹果公司全球营销高级副总裁Greg Joswiak在一份声明中表示，“iPod精神通过其许多其他集成了音乐播放功能的产品得以延续”。

每一代的iPod Touch的正面都与同代的iPhone外观相似，但是更加轻薄，同时背面也有稍许差别。iPod Touch提供了除了电话、GPS、震动、距离感应器以及数字罗盘针、蜂窝移动数据等功能以外的全部iPhone功能。

iPod touch (第4代到第6代)中的内置 iSight 摄像头，用户可以通过摄像头拍摄相片以及高达1080P的视频。在iOS6之后的系统中(4代除外)可以使用全景模式拍摄全景照片;同时可以在iPod touch上进行裁剪、旋转、改善效果或移除红眼等后期编辑，也可以通过iCloud(iOS 5以上系统)来分享这些图片。

想当初小编在上学的时候手上拿着一部iPod touch走路都能带风，但如今iPod仅剩的产品线iPod touch也即将停产，放在盒子里的iPod touch也终将成为一个时代的回忆。

你手上有iPod产品吗？