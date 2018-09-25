谷歌高管：语音技术重要性超AI，发展中国家体现最明显

【天极网手机频道】如今，5G和AI是最受媒体与用户关注的焦点，它们被称为划时代的技术。不过谷歌搜索业务服务人本・戈麦斯持否定态度，他觉得语音技术才是科技发展最关键的技术，因为语音技术连接着普通语言对互联网，这才是未来。
在记者的采访中，戈麦斯表示：“语音识别和语言理解是未来搜索和信息的核心。然而还存在很多困难的问题，包括理解参照对象是什么，例如句子里的‘他’、‘她’和‘它’指代的是什么。这不是一个在语言中来解决的问题，而这只是需要解决的成千上万个问题之一。”
在本月24日，谷歌迎来了成立20周年纪念日。7年多前，谷歌推出了首个语音服务，即简单的语音转换文本搜索服务。目前，谷歌的搜索服务和人工智能语音助手已被集成至全球数十亿智能手机中，语音识别在识字率较低的发展中国家变得非常必要。
在欧美市场，语音技术的先进性可能没有那么明显，但在印度这样的国家完全不同。据了解，戈麦斯出生在坦桑尼亚，在印度班加罗尔长大。他发现有许多发展中国家的语言其实并不适用于通用键盘，以印地语为例，戈麦斯学了10年的印地语，但依然不知道如何用键盘在手机上输入。对戈麦斯来说，未来在于“如何利用语言让信息查找变得更容易”。“你将可以用更复杂的方式进行更复杂的查询。实际上，你将可以与谷歌进行对话。”