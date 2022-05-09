中兴Axon 40 Ultra全面评测：“真全面屏”旗舰，相机可玩性超强

作者：景博健

【天极网手机频道】5月9日下午，中兴正式发布了全新的Axon 40系列新机，其中最受关注的当属“超大杯”Axon 40 Ultra，它不仅有着豪华的硬件配置，强大的6400万像素高清三主摄相机，而且屏下摄像头的加持，让它有着一块“真全面屏”，在一众旗舰产品中有着非常显著的特色，那么这款产品表现如何呢？我们一起来看看吧。

外观设计：“真全面屏”有点秀，磨砂机身手感棒

中兴Axon 40 Ultra一上手最吸引人的当属这块屏幕，没有挖孔，超窄的上下边框，加上曲面屏带来的左右两侧视觉无边框，正面基本就是一整块屏幕，观感非常出色。

它配备了一块6.8英寸FHD+屏幕，100% DCI-P3色域，10bit色深，显示效果还是蛮不错的。其屏幕峰值亮度能达到1500尼特，有效避免在室外强光场景下看不清屏幕的问题。

它采用了新一代的柔性屏下摄像技术，业界首发独立像素一驱一技术，一个像素电路驱动一个像素单元，让每一个像素都可以被单独控制，消除边缘锯齿效应，有着400PPI的高像素密度，与屏幕其它区域显示效果更加一致。日常使用中几乎很难发现这颗前置摄像头的存在，当然在一些特殊场景下，比如亮度稍低的浅色画面下，是可以看到一点点摄像头的轮廓的。

背面为AG磨砂玻璃，触感非常细腻，而且不沾指纹。

摄像头模组很大，毕竟有三颗6400万像素的主摄，在模组边上还有一个采用直边圆角的小标签，使用了彩虹全息纹理，五彩斑斓的效果非常炫，让手机背面更加具有辨识度。

背板同样采用了大弧度的曲面设计，中框很窄，采用了灌胶工艺，衔接更加自然，过渡蛮顺滑的，带来了非常不错的握持手感。

顶部和底部的中框都采用了直角横切，显得非常规整，边缘部分处理的比较柔和，小拇指托着手机时也不会有不适感。

拍照摄影：三主摄有看点，功能丰富玩法多

中兴Axon 40 Ultra的相机采用了三主摄的组合，分别是6400万像素的超广角主摄(索尼IMX787)，支持4CM微距;6400万像素超人文主摄(IMX787)，与一般产品的主摄的24-28mm焦距不同，其等效焦距为35mm，被称为黄金人文焦段，取景范围会小一点，但更加符合人的视角，方便构图，而且畸变更少，很适合拍摄人像，支持OIS光学防抖;还有就是6400万像素的潜望式长焦镜头，同样支持OIS光学防抖，另外相机模组还配备了激光对焦传感器，在暗光下对焦更快更准。

下面我们通过实拍样张来看看其相机的拍摄效果到底如何。

在光线较为充足的场景下，中兴Axon 40 Ultra的成像属于比较写实的风格，不会刻意去提高饱和度和对比度，解析力也不错，白平衡没有明显的偏移，而且边缘畸变问题基本不存在，整体给人的观感还是很棒的。

中兴Axon 40 Ultra的三颗主摄镜头都支持闪电抓拍功能，在拍摄移动速度较快的车辆的时候，能看到整体的画面清晰度和光线效果还算可以，相比普通手机抓拍的照片质量高出很多。

超广角这块表现也不错，成像色彩和解析力和人文主摄保持一致，适合拍摄一些大景别。

而且除了超广角，还能拍摄微距，在拍摄时相机界面还会有一个放大镜，可以辅助我们捕捉细节。

长焦这块，得益于高像素的镜头，解析力还是不错的，色彩上也很准确，日常拍摄完全OK。

凭借着大底CMOS，夜景这块发挥很稳定，明暗场景的还原和噪点处理都不错。

除了普通的拍摄外，中兴Axon 40 Ultra的相机有着极其丰富的功能，首先就是我自己非常喜欢的人文街拍，内置了包括布列松、黑白、富士、柯达等等在内的10余种滤镜，三颗镜头都可以套用，每一种滤镜给画面营造的氛围都不相同，想表达的情感也会不同，通过滤镜可以拍出别样的feel。

而且还可以增加粒子效果，让成像有那种老照片的效果，我个人非常中意这种效果，此前修图时也经常会刻意增加粒子效果，让图片有一种复古感。我在街头随手用不同滤镜拍了一些，大家可以看看，用这个人文街拍，随手扫街真的很棒，随话说意境不够，滤镜来凑嘛，用了一圈我最喜欢的还是布列松。

除了人文街拍外，相机家族里还有很多功能，我挑了几个我自己非常喜欢的来给大家详细介绍下。

作为一个努比亚老用户，我之前就一直非常爱的功能―艺术相机，里面也是有很多种非常艺术的滤镜，包括梵高、毕加索、手稿、水彩等等，只需要按下快门就能瞬间拍摄出一张画，很有艺术感。

星空这个功能也非常棒，对于常年看不到星星的我来说，用这个可以一下拍出各种样式的星空。

如果星空，无法满足你，还可以拍摄星轨，同样很有感觉。

还有单色出彩，就是在拍摄时，可以选择展现一种色彩，有红绿蓝三基色，确定好要保留哪种颜色后，可以通过相机页面的按钮进行调节，毕竟即便都是红色，也会有所不同。

多摄功能也非常不错，看名字其实就知道它的功能了，就是同时使用多颗摄像头进行拍摄，拍照和录像都可以用。

拍照时可以一次拍摄不同焦段的照片，然后进行选择。而且在相册中会生成一张集合，在这里面可以查看各个从广角到20倍变焦多个焦段的照片，我们可以任意选择一个焦段，然后分享成单张照片。

而摄像模式下，则可以在六种焦段中选择三种，然后开始录像，相当于一台手机实现多个机位的拍摄，后期剪辑时素材会更多。

除了这些，相机家族了还有很多有意思的功能，大家如果入手了这款产品可以慢慢去玩。

最后也说下摄影功能，中兴Axon 40 Ultra的三颗摄像头都支持8K拍摄，对于喜欢拍视频的小伙伴来说非常给力，后期的空间会变得更大一些。而且支持音频变焦，在拍摄时画面对焦到想听的声音上，目标声音会随着视频的对焦距离增加而变大，收音更加清晰。

硬件性能：骁龙8 Gen1加持，百万跑分成员

中兴Axon 40 Ultra搭载了高通骁龙8 Gen1移动平台，UFS3.1闪存以及满血LPDDR5，下面直接看跑分成绩吧。

安兔兔总分102万+，性能释放做的还是不错的，在当下是妥妥的旗舰级别水平。下面我们也是通过游戏来看看它的实际体验如何。首先是《王者荣耀》，中兴Axon 40 Ultra适配了120帧，总体画面质量为高清、分辨率为高、帧率极高。

一局游戏平均帧率为118，除了偶尔会掉到90帧左右，其余时间基本都在115-120帧，没有什么卡顿的问题，表现还是不错的。

由于是工程机的原因，目前《原神》进游戏即锁定在45帧，所以在后续进行更新后，我们再为大家进行测试。

写在最后

中兴Axon 40 Ultra作为本次Axon 40系列的“超大杯”，全新屏下摄像头技术的应用让前置镜头很好地隐藏了起来，加上曲面屏带来的视觉无边框效果，机身正面几乎就是一块屏幕，有着非常出色的视觉观感，三颗6400万像素组成的相机也带来了很给力的拍摄效果，尤其是独具特色的35mm焦段主摄为用户提供了不一样的拍摄视角，丰富的功能则提供了很强的可玩性，还有旗舰级处理器的加持，带来了出色的性能。如果你想要选择一款“真全面屏”旗舰产品，那么中兴Axon 40 Ultra会是个不错的选择。