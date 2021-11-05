5G版iPad mini 6已入网！苹果最强“游戏机”要上市了

作者：千年

【天极网手机频道】今年苹果在秋季新品发布会上更新了iPad mini系列，全新iPad mini迎来了全面升级，不仅采用了全新的全面屏设计，还配备了最新的A15仿生处理器，吸引了不少用户的青睐。

不久前，iPad mini 6的WIFI版本率先上市，迅速被消费者抢购一空。不过许多人期待的5G版本iPad mini 6当时并未一同上市，这主要原因是iPad mini 6 WiFi+5G蜂窝网络版还未通过入网许可审批。

不过根据工信部网站最新数据显示，苹果iPad mini 6 WiFi+5G蜂窝网络版已经正式通过入网许可审批，预计近期就会正式上市。

据了解，iPad mini 6在外观风格上抛弃过去的非全面屏方案，采用和iPad Air一致的全面屏设计语言。正面配备一块8.3 英寸Liquid 视网膜显示屏，分辨率为2266x1488，326 ppi，并且支持原彩显示、Apple Pencil二代。

其次，iPad mini 6此次搭载了最新的苹果A15仿生处理器，性能上处于绝对领先，根据苹果官方提供的参数，CPU提升40%，GPU性能提升最高可达80%，堪称迄今最为强大的iPad mini。

过去几代iPad mini都被称为“最强游戏机”，这是因为iPad mini散热条件更好，可以更好地发挥A系列处理器的性能，同时还拥有更合适的屏幕尺寸，游戏体验要好于iPhone。而最新发布的蜂窝板iPad mini还支持5G，可以让用户在户外也能随时随地享受到大型游戏带来的乐趣。

但iPad mini 6并不是完全没有缺点，根据首发用户的体验报告，iPad mini 6在竖屏显示状态下可能会出现“果冻屏”效应可以明显感受到屏幕触控不跟手。

因此，如果用户用iPad mini 6竖屏状态下浏览网页、小说等图文内容，体验会大打折扣。不过在横屏状态下使用该产品则不会出现“果冻屏”效应。因此购买iPad mini 6之前要明确自己的需求，如果主要是在横屏状态下使用，那么iPad mini 6依然是很不错的产品。