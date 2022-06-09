vivo X Fold打破吉尼斯世界纪录 成功问鼎30万次折叠极限

作者：云隐

【天极网手机频道】折叠屏手机的技术难题，主要在于铰链与屏幕两方面，对此，不同的手机厂商采用了不同的解决方案，成功打造出自己的折叠屏产品。vivo X Fold自发布以来，也是备受业界关注，官方号称“能折叠30万次”的产品，想必大部分人是持保留的意见。近日，vivo X Fold发起吉尼斯世界纪录挑战，历经270小时20分09秒的直播，成功问鼎30万次折叠极限，消除了一切质疑。

vivo X Fold作为vivo的首款折叠屏手机，本身集合了多项行业领先技术，创新性地融入全球首款航天级浮翼式铰链、UTG超韧玻璃、全新一代骁龙8移动平台、3D超声双屏幕指纹等软硬件，带来了屏幕、外观、性能、续航、影像等方面的优异体验，引领折叠屏市场进入2.0时代。如今，vivo X Fold又成功问鼎吉尼斯世界纪录，无疑再次让大众见识到vivo出色的研发实力。关于这款折叠屏手机的特性，可以跟随笔者简单了解一下。

vivo X Fold之所以问鼎吉尼斯世界纪录，在于其创新的航天级浮翼式铰链技术。众所周知，铰链是折叠屏手机的关键零件，其好坏直接关乎到折叠屏手机的整体表现。这款航天级浮翼式铰链就做到了真正的耐用可靠，配合创新的锆合金浮动中板设计，和抗压耐用的UTG超韧玻璃的加持，这三者所组成的性能铁三角兼顾了外观和性能，让vivo X Fold折痕更浅，屏幕更平整，最终在行业里脱颖而出，达到了30万次的折叠极限。

同时，在航天级浮翼式铰链的加持下，vivo X Fold支持60-120度的多角度悬停、悬停视频通话、悬停看视频、悬停运动、悬停输入等功能，配合分屏、小窗等多任务处理模式以及全新的琥珀扫描、量子套件和原子笔记等一系列功能，使其成为一款高效的办公神器。

屏幕方面，vivo X Fold的内屏和外屏都均采用了顶级屏幕技术。内外双屏都支持120Hz高刷，并采用E5发光材质，配合自主研发的内外屏色彩校准方案，内外屏不管是亮度、流畅度还是色彩方面的一致性都更高，极大程度解决了之前折叠屏出现的内外屏视觉效果不一致问题。同时，vivo X Fold也是全球首款3D超声双屏幕指纹折叠屏手机，内外屏都能实现秒解，在抗干扰性和安全性方面也有一定的突破，全方位提升产品的使用体验。

在基础硬件方面，vivo X Fold搭载全新一代骁龙8移动平台，其采用4nm制程工艺，对比上一代的骁龙888，CPU性能提升10%，GPU渲染速度提升30%，跑分一举突破百万，综合性能完全是行业的巅峰水准。配合超频版UFS3.1闪存、增强版LPDDR5运存以及自研三重全时域性能引擎，vivo X Fold无论是读写速度，还是运行软件，都相当流畅与稳定。

此外，vivo X Fold在影像方面采用旗舰少有的全焦段旗舰四摄：1200万像素人像摄像头(IMX663，f/1.98)+5000万像素超大底主摄(GN5，f/1.75)+60倍OIS潜望式超远摄(5倍光学变焦)+4800万像素114°超广角主摄(IMX598，f/2.2)，影像表现也相当出彩。vivo X Fold还配备4600mAh电池与66W双闪充，满足用户日常的续航需求。

总体来看，vivo X Fold虽然是折叠屏市场的“后来者”，但却是一款集诸多先进配置与技术于一体的高端产品，在性能、续航、影像、办公等方面均有着优异的表现。本次vivo X Fold成功问鼎吉尼斯世界纪录，再次彰显了vivo强大的创新与研发实力。相信在vivo的不懈努力下，会为大众带来更多集聚创新色彩的优异产品。