荣耀MagicOS暨新品发布会官宣 新款折叠屏或将来袭

【天极网手机频道】纵观荣耀手机下半年的动态，其主要集中在中端市场的布局，发布了荣耀X40、荣耀X40 GT等多款新品，在双十一期间也斩获了不错的战绩。然而，不少用户对于荣耀全新的旗舰机，也是充满着期待。今日，荣耀正式官宣了MagicOS暨旗舰新品发布会的时间。

据了解，荣耀将于11月22日-23日召开MagicOS暨旗舰新品发布会，除了全新的MagicOS外，届时还将会发布旗舰新品，不少网友猜测可能是荣耀新一代折叠屏手机以及荣耀80系列产品。根据更新的节奏，MagicOS系统预计为MagicOS 7.0，此前曾在德国柏林消费电子展上展示过部分信息，其主要提升基于意图识别的多设备协同能力，能够实现了使用同一PC的键盘和鼠标操控手机、PC和平板的无缝协同。

关于新品的爆料信息，也早已流传开来。荣耀新一代折叠屏旗舰或命名为“荣耀Magic Vs”，配置上采用主要高通骁龙 8 Gen 2，并且可能采用首创的太空铰链技术，折叠体验将会大幅提升。同时，荣耀Magic Vs可能还会配备手写笔，拓展用户的办公用途。而荣耀80系列主要分为荣耀80 SE、荣耀80、荣耀80 Pro，分别采用天玑1080、骁龙778G、骁龙 8 Gen1+;影像方面采用三星的HP1，高达两亿像素的主摄;充电方面，提供66W与100W两种快充方案。

从以上的信息来看，笔者以为，荣耀新品发布会的时间在骁龙技术峰会之后，新款折叠屏旗舰完全有可能是搭载骁龙 8 Gen 2，至于在折叠体验上，相信经过一年的时间，荣耀会提供全新的解决方案。而荣耀80系列作为荣耀的次旗舰，本次搭载的处理器让产品的定位区分得更加清晰，相信其他方面的配置应该也采取类似的策略，所以其可能在价格上也会有较大的差异。更多相关信息，可以关注11月22日-23日的荣耀MagicOS暨新品发布会。