　　对话OPPO Reno9系列产品团队：设计语言延续，将强化品牌的市场竞争力

【天极网手机频道】OPPO在11月24日正式发布了全新的Reno9系列手机，新机搭载第一代骁龙8+ 移动平台与自研马里亚纳芯片，创新工艺带来轻薄手感，及碧海青等多款新配色，ColorOS 超算平台的流畅黑科技与至高16GB内存、512GB存储空间组合，官方称可以做到48个月流畅不卡顿。发布会后，OPPO Reno9产品负责人王伟、OPPO工业设计总监刘浩然、OPPO ColorOS产品经理朱海舟一同接受了包括天极网在内的媒体采访，就产品策略、设计理念，以及研发规划等做了进一步交流。

Reno系列注重视觉的延续，希望保持设计的一致性

针对这次Reno9系列以及整个Reno系列产品，大家关注的一大焦点都放在其外观设计。刘浩然表示，在Reno产品立意当中，轻薄的外观是Reno在外观设计上很重要的一个点。OPPO Reno9系列上，8系芯片的极限性能有所提升，但对续航、发热、性能等产品使用体验有了更高的要求。这些因素的叠加，促使整机的厚度逼近一个用户可接受的临界点。Reno9 Pro实现了7.19mm、174g的轻薄，是Reno史上最薄的产品，搭载了旗舰芯片骁龙8+和4700mAh大电池的Reno9 Pro+也实现了7.99mm，192g的轻薄手感。

在直屏直边框还是曲屏弧形边框的问题上，Reno6、7、8系列上采用直边框，而到了Reno9系列又回归到弧形边框。刘浩然认为，直屏和曲屏设计各有喜爱的人，具体在产品设计时会根据每一代的产品的实际能力，以及想要达成的效果去做决定。

而Reno不同配色采用不同的工艺，更多还是因为工艺为设计服务。有的用户更希望闪耀的外型、有的用户更喜欢整体性比较强的设计，所以我们使用不同工艺来满足这些多样的需求，但整体的设计语言是一致的。用户期待的那些特别个性化的或者逐渐强化的设计，OPPO也会在一些特定版本当中，比如特别版或者新年红，甚至是与其他品牌做一些联名的时候来实现，也会更强化这部分用户的需求。



OPPO工业设计总监刘浩然



Reno系列当中保持一致化的视觉语言，从Reno8到Reno9都有一定的设计语言延续，我们也初步判断未来Reno10上也会保持这种延续。相比其他企业，OPPO可能比较注重设计执行，因为各家体量不同，面对的消费者用户也不同。从整个市场来看，每年都有很多新机的发布，OPPO希望用户可以通过统一的视觉认知到我们的产品。其他系列OPPO也逐步会切换到统一的设计一致性上做打磨。未来这种统一的视觉设计认知会有更为强烈明显的感知，在加强品牌辨识度的同时，这其实也是在强化品牌的市场竞争力。





双芯人像计算引擎能显著提升影像实力

OPPO Reno9 Pro和Reno9 Pro+搭载了全新的IMX890感光元件，仍然搭配了自研影像NPU马里亚纳X。此外，人像算法升级为全新的“双芯人像计算引擎”，能显著提升画面清晰度与动态范围。关于IMX890的性能升级，王伟给出了解释。他表示，全新的感光元件主要带来了两个能力的提升，一是高亮度场景中画质提升可以做更多帧的融合，二是全像素输出下可以带来更加清晰的效果。



OPPO Reno9产品负责人王伟



同时，基于马里亚纳X芯片的升级，Reno9系列支持更复杂的Raw域计算，既能做好精度，也有足够的信息量，让手机后期能对画面进行更深度的美化调整，得到更好的样张表现。

谈及影像链路前置到Raw域会不会增加功耗，王伟坦言，功耗的确会有所增加。为了保障这方面的体验，OPPO提升了对Reno系列的质量管控标准，通过提高发热和续航的评价标准来增强这方面的体验。得益于更大的电池以及更加深入的优化，影像链路前置到Raw域带来的功耗增加体验上可以忽略不计。





ColorOS超算平台带来更流畅的体验

随着用户的换机周期增长，大家在挑选手机时要求自然也会更高，流畅度自然会成为其中一个重要的考虑因素。对此，OPPO带来了ColorOS超算平台和16GB超大版本两大对应策略。得益于ColorOS 超算平台通过算力模型对硬件计算资源的精准调度。高负载场景卡顿减少45%，应用启动速度提升31%，Reno9系列已通过OPPO实验室48个月抗老化测试，48个月久用流畅。ColorOS 13上首发的超算平台不是仅限于大内存的机器才有，哪怕是8G版本的机器在超算平台加持下，仍然会有很好的流畅度表现。



OPPO ColorOS产品经理朱海舟



至于OPPO Reno9系列上之所有最大采用了最大16GB的内存版本，朱海舟表示，一是希望能给用户更多的保活，就是数量更多，启用应用的速度更流畅。二是想让用户用得更久，就是指它换机周期更久，如果一款手机用户要使用三年的话，可能今天的16GB超大内存在三年后就变成了一个常规的标准配置，所以OPPO等厂商在产品规划时前瞻性加入了16GB的内存版本，能满足未来第三方应用、系统对内存的使用增长趋势。

在硬件搭配上，OPPO Reno9系列也进行了深度的考量。本次新机上使用的骁龙8+、天玑8100-MAX、骁龙778G都是非常成熟的平台，配套优化已经非常成熟，相比于全新的平台稳定性会更高，而稳定性恰恰是Reno系列受众更加在意的方面。

在天极网看来，Reno系列有着精致时尚的外观和轻薄的好手感，着引领行业的人像效果，有着久用流畅的系统体验。在Reno9系列上，轻薄手感和人像摄影的理念得以更进一步，它以全新的轻旗舰的姿态，通过配置大幅升级和先进的ColorOS系统，让流畅的体验更加持久。