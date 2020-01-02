vivo X30 Pro四摄专业影像系统体验

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对于大部分摄影师来说，专业的单反相机依然是他们日常拍摄的主力生产工具，现在不少摄影师身上背着单反相机却拿着手机出来拍摄，毕竟相机手机多镜头携带笨重，切换时麻烦。vivo 新发布的X30 Pro通过4枚焦段不同功能不同的摄像头组合成一套一套拥有超广、微距、标变、长焦等等使用范围广泛的全焦段影像系统，基本上囊括了摄影师们必备的焦段需求。

在长焦镜头的表现上，手机拍摄画面可以轻松拍摄到我们目之所及的地方，并且画质依然清晰，细节保留完整，并没有出现因为放大而模糊的情况。另外一方面在背景虚化上，这枚等效135mm焦段的长焦镜头的光斑与我们常见的圆形光斑不同，是类似于方形的光斑，这样的表现其实还是相当别致的。

这次vivo X30 Pro通过vivo全焦段影像系统，支持5倍光学变焦、10倍混合变焦以及最高60倍的数码变焦能力。对于用户日常生活中，这样高倍数的变焦系数实用性高，通过样张我们可以更为真切感受到这个60倍的大变焦所带来的独特魅力。

由左往右分别为主摄、2倍、5倍、60倍的样张，这几组样张中有一个共同的特点，就是得益于色温传感器的加入，每一组照片中被摄物主体色温在一致性上相当的统一。当变焦系数大于30之后，虽说画质会有下降，但是可以拍到其他手机拍不到的内容，特别是一些较为醒目的标志性内容都可以拍摄到，比起高像素截图放大还是有着一定优势的。

作为vivo X30的主要卖点之一，这枚3200万像素的等效50mm焦段的人像镜头自然也是大部分用户的关注目标之一，我们可以看到这枚镜头所拍摄出来的照片中心成像锐利，背景虚化有一定的层次感，与之前单纯依靠手机算法出来的虚化效果有着明显的差别，相信在拍摄人像样张时会更有看头。

在vivo X30 Pro上也有人眼追焦这样的特殊技能还是值得我们聊一下的。在影像方面的拍摄实力上，vivo一直处于第一梯队，在解决了传感器、镜头等硬件问题以及AI算法这样的软件问题后，自然会开始思考如何提升用户的使用体验。

在此之前，大部分手机都是对于人像拍摄的对焦、追焦都是人脸识别对焦，而且在精细度上表现还是比较一般，这次vivo X30 Pro所支持的人眼追焦提升对焦速度，增加了更为精确的对焦目标。在实际使用中，这个人眼追焦还是很好用的，在晚上弱光环境下，采用5倍变焦之后依然可以对眼睛进行识别并进行对焦，这点算是难得。

至于超广角镜头，X30 Pro在超广角镜头的表现同样可圈可点，即便是图片边缘之处在畸变控制方面同样也很出色，均未出现变形、失真的尴尬状况，且保留的画质细节效果同样不俗。更主要的是，超广镜头与主摄之间的色彩表现并没有明显的区别，这也是归功于vivo精准的后期算法。而且在微距模式下，X30 Pro所拍摄的微距样张景深效果明显，在细节方面表现同样令人难忘。

vivo X30 Pro搭载6400万像素的主摄，通过样张我们能够看出vivo X30 Pro照片的色彩还原贴近真实，色彩的饱和度适中，色彩不会过于鲜艳，AI算法对手机成像的影响并没有之前那般浓厚。

相比其他硬件配置来说，这次vivoX30 Pro的全焦段拍照系统可以涵盖现在大部分用户日常的拍摄需求，甚至可以通过X30 Pro上的一些诸如高倍变焦、人眼追焦等功能来感受全新拍摄体验，这也难怪越来越多的摄影师开始使用手机作为自己记录生活的主要摄影工具了。