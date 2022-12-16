社交属性拉满，OPPO Find N2 Flip悬停拍摄新体验

【天极网手机频道】随着“小折叠”OPPO Find N2 Flip的发布，消费者在折叠屏选购上又多了一个选择。尤其是基于OPPO Find N2 Flip的全新一代超轻固精工拟椎式铰链技术，让其可实现45°-110°悬停，无需手机支架，即可随意调整拍摄角度，配合便捷手势轻松完成拍摄。



OPPO Find N2 Flip悬停功能

具体的使用体验上，OPPO Find N2 Flip在悬停角度≤60°时预览画面自动切换至下屏，可应对复杂的拍摄角度。借助多角度自由悬停功能，还可以进行延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。

例如我在广场上喂鸽子的时候，由于角度太低，使用直板机的时候一般都要将身子弯到最低，才能勉强拍到与鸽子水平角度的画面。但这对大部分用户来说都是比较困难的，换做以往我可能会直接放弃。不过好在OPPO Find N2 Flip可实现悬停拍摄，在拍鸽子的时候只要蹲下来，调整好OPPO Find N2 Flip的镜头角度即可轻松拍摄。基于马里亚纳X芯片强力的影像算法下配合5000万像素索尼IMX890超感光大底传感器+800万像素超广角镜头的双摄模组和哈苏手机影像系统，不管什么角度都能轻而易举完成且拍的更清晰。



OPPO Find N2 Flip悬停拍摄

除了后置可实现悬停拍摄，使用前置镜头同样可以玩出各种花样，可以通过手势进行拍摄。当然，得益于这个悬停拍摄功能，大家在拍摄延时视频的时候就像找到了“救星”一样，即便没有三脚架，OPPO Find N2 Flip也可以拍出完美的延时视频。



OPPO Find N2 Flip悬停自拍



OPPO Find N2 Flip延时拍摄

OPPO Find N2 Flip 所采用的全新一代超轻固精工拟椎式铰链技术只用两节滑轨不仅可完成同样流畅的开合和悬停效果，而且比以往方案会释放更多内部空间，可在狭小的机身内提供更大的电池储备。



OPPO Find N2 Flip 新一代超轻固精工拟椎式铰链技术

目前OPPO Find N2系列已经开启预售通道，OPPO Find N2提供云白、素黑、松绿三款配色以及12GB+256GB、16GB+512GB两个存储版本，售价分别为7999元、8999元;OPPO Find N2 Flip 提供8GB+256GB(雅黑、慕紫)、12GB+256GB(雅黑、慕紫、流金)以及16GB+512GB(雅黑、流金)三个版本，售价分别为5999元、6399元以及6999元。其中OPPO Find N2将于12月23日上午10点正式开售;OPPO Find N2 Flip将于12月30日上午10点正式开售。 对这款“口袋小折叠”OPPO Find N2 Flip感兴趣的用户，现在已经可以进行预定，届时大家可在OPPO官网以及以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道进行了解与购买，整体使用结果一定不会让大家失望。