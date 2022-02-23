今日科技看点：三星Galaxy S22系列加量不加价，iPhone 14系列或将采用挖孔屏设计

作者：Try

【天极网手机频道】2月23日数码科技圈发生哪些新鲜事呢？

三星Galaxy S22系列国行版开启预约，4999元起;iPhone 14系列最新渲染图曝光，采用挖孔屏设计;谷歌将深色模式改进为黑暗模式，这次用了真正的黑色。下面随小编一起来详细了解一下吧!

【新产品】三星Galaxy S22系列国行版开启预约，加量不加价

目前，三星Galaxy S22系列国行版已在京东等平台开启预约，且付定金用户可享12期免息分期以及送三星蓝牙耳机。

售价方面，三星Galaxy S22为4999元起，三星Galaxy S22+为6599元起;三星Galaxy S22 Ultra为9699元起。

值得一提的是，S22和S22+是送899元的Galaxy Buds 2蓝牙耳机，S22 Ultra赠送价值1299元的Galaxy Buds Pro蓝牙耳机，将在3月4日开售。感兴趣的用户可以预约起来了~

【新鲜事】iPhone 14系列最新渲染图来袭，将彻底告别刘海屏？

最近iPhone 14系列最新的渲染图被曝光，将取消刘海屏，采用挖孔设计，造型看起来像一个感叹号。而且摄像头模组也不像之前那么凸，似乎模组的面积也有所减小，看起来很简约。

苹果并不是全系列采用高刷，让很多用户感到遗憾。据说这次iPhone 14系列将全系都会搭载ProMotion自适应刷新率屏幕。究竟新机会如何呢，大家敬请期待。

【新鲜事】谷歌将深色模式改进为黑暗模式，这次是真黑

谷歌本月早些时候宣布了新版黑暗模式，但到目前为止，还没有正式发布。上午，据媒体报道，谷歌为搭载其系统的手机或电脑设备测试新的黑暗模式。

据说，谷歌将要推出的黑暗模式采用了真正的黑色。在打开黑暗模式后，灰色字体和漆黑背景之间的对比变化更加明显。看过图片之后不得不说，这次的黑色实在是太黑了。

理论上深色模式有节电的效果，但是，目前也没有准确的数据说明开深色模式能省多少电。