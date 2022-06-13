想要升级iOS 16的劝你再等等！有博主爆料升级系统后续航更差

作者：毛毛

【天极网手机频道】前几天iOS 16的发布引起了不少人的关注，虽然目前还处于Beta版阶段，但也挡不住有网友想要更新的心。近日，博主@Jon Prosser在社交平台吐槽更新iOS 16 Beta版本之后，在屏幕亮度低的情况下使用20分钟手机就明显发热，使用1小时电量就从100掉到了78%;另外还有一位博主@Ben Geskin表示自己升级到iOS 16 Beta版本之后，电池健康就从100%掉到了97%，这下本就不富裕的续航就更是雪上加霜。



截图来源@Jon Prosser

事实上，除了国外的用户，国内也有不少网友升级了iOS 16 Beta版进行了反馈，表示同样是遇到手机发热、掉电快的问题，更离谱的是有关资金的APP经常闪退，电商APP还会出现卡顿现象，甚至使用微信经常聊天界面会卡在之前的聊天记录无法下滑，微信右划返回上一级手势间歇性失效等等。导致网友“含泪”劝大家不要随意升级测试版。

对此也有网友表示理解，毕竟是测试版本，本身就是带有bug的，年年劝大家不要急着更新测试版却年年都有人更新测试版，然后出现各种bug就开始骂iOS系统不好用。有一说一，测试版有问题属于正常，本就是给开发者使用的，但是正式版出来的时候还有问题，这会大家该骂就骂。如果没有升级系统的用户还请继续保持下去直到正式版的推出，已经更新了测试版的用户要么刷机要么就一直忍bug直到正式版推送，虽然在正式版出来之前还会有Beta2、Beta3、Beta4等等。

iOS 16还没有正式推出就有这么多用户去更新，其实也就是为的尝鲜。iOS 16锁屏界面添加了小组件，支持更多个性化定制。不过小组件列表应该不是最完整的，苹果可能会在秋季公开发布 iOS 16 之前添加更多或调整现有小组件。

一如WWDC22上介绍的一样，iOS 16的锁屏界面可以自定义，长按锁屏界面即可唤醒设置，点击屏幕下方的“自定”后在界面上方就会弹出几个框框，点击对应的方框即可添加小组件，以及修改时间的字体和颜色。用户还可以创建多个锁定屏幕样式，系统自带了各种新墙纸，也可以设置自定义的墙纸，设置完成后主界面也会随着一起替换，当然，你也可以设置专注模式的锁屏，当你调整专注模式的时候锁屏界面也会随着改变，而且在专注模式下iOS 16会过滤常用App中的干扰内容。与此同时，为了不遮挡住其他内容，iOS 16在锁定屏幕界面的通知改到了在屏幕下方显示，丑是丑了点，但是就像看感叹号设计一样，看久了其实也可以接受吧。

iOS 16还在其他功能上做出了改变，例如信息。iOS16的信息中可对刚发出的信息进行编辑，或是将其撤回;对于无法及时回复，想回头再来处理的信息，也可标为未读。还有连接过的WiFi可查看密码、照片长按可直接抠图等等功能。

最后，升级系统还是那句话，且更且珍惜。如果是那些不太爱折腾的用户就尽可能等到9月秋季发布会正式推出之后再更新吧，毕竟刷机刷不好容易得到一块大板砖。