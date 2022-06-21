AGM G1S Pro上手体验：手机×，买热成像仪送三防手机√

作者：景博健

【天极网手机频道】说到AGM，可能有一些小伙伴并不知道，与其它大家熟知的手机品牌相比，AGM一直专注于三防手机领域，所以比较小众。前段时间，AGM发布了全新的G1S系列新机，看命名就是去年G1系列的一个延续，正式发布前，AGM官方就表示它们要进军热成像行业，而这台G1S Pro主打的就是高精度的热成像功能，当然也支持三防，与其说它是一部手机，不如说是一台热成像仪并且附带手机功能。最近我正好拿到了这款产品，今天就和大家分享一下它的体验。

依旧硬核减重不少

AGM G1S Pro依旧延续着硬核的外观设计风格，看着就非常皮实。它搭载了一块6.53英寸水滴屏，1080P分辨率，屏幕表面覆盖可康宁大猩猩玻璃，非常结实。

值得一提的是，AGM官方送了一张额外的免费碎屏保险，只需要自己去输入手机IMEI码即可领取，如果我们屏不小心碎了，可以直接免费换一次，这点可以说非常良心，毕竟用到这类手机的人经常要在户外场景，手机意外跌落的概率也更大，这个保险也多了份保障。

机身背面采用了凯芙拉纹理，摄像头模组由前代的圆形变为了更有棱角的方形，中间是热成像模组，四个角分别是三颗摄像头和闪光灯，下方是指纹识别模块。

手机的中框非常厚实，四个角还是额外包了一层软胶，能够在跌落时提供更强的缓冲，从而减下跌落对于手机造成的损伤，而且在右下角这块，还有一个挂绳孔，一方面可以系一些饰品，更重要的则是可以通过挂绳系在手上，在户外使用时更不容易因为脱手而让手机跌落。

顶部是激光发射器，不过并没有测距功能，可以当做激光笔来逗猫咪，或者在演讲时作为工具，还是蛮有用的。

底部则是充电口以及极为先进的3.5mm耳机孔。

作为三防手机，除了刚才提到的防摔外，它还支持防水和防尘，这次的防护性能包括IP68、IP69K、MIL-STD-810H等，在防护这块做到了非常专业和极致。IP68大家比较熟悉了，一些旗舰产品也支持该标准;而IP69K则能够提供水压在100bar，温度80摄氏度的防护。压力直接应用在感测器上，以30度的角度递进(0，30，60和90度)，在每个角度持续30秒，共120秒，喷射器和样品的距离为100到150毫米，能够防止水的进入;MIL-STD-810H我们可能在一些笔记本电脑上看到过，这个标准涵盖的范围就很广泛了，温度、冲击、振动、辐射、降雨、湿度、盐雾、灰尘、震动等等，标准十分严格。官方也表示，如果1年内，手机因为进水而出现故障，是可以保修一次的。

另外，G1S Pro相较于G1 Pro进行了减重，电池从6200mAh缩减到5500mAh，重量由前代的370g左右，来到了317g左右，握持的手感也有所提升。

虽然相较于传统手机还是要沉上一些，但考虑到各种防护和大电池，而且带着它相当于一台专业的热成像仪+手机，这个重量是完全可以接受的，毕竟单独一个热成像仪也要317g了。

热成像仪才是本体

这次AGM G1S Pro最核心的功能就是热成像，功能非常丰富和强大，它的热分辨率达到了256×192，基本和价格相近的热成像仪一致，而很多入门级别的产品则只有90×60和120×90，所以在这方面算是处在一个不错的水准之上。同时帧率由上一代的9Hz升级到了现在的25Hz，流畅性得到了很大的提升。

温度测量范围是-20~550℃，这里多说一句，其实是需要我们自己在内置的IR Camera程序的设置中自己切换一下的，它分为-20℃-150℃以及100℃-550℃。

其实我刚用它的时候，最直观的感受就是，屏幕相较于一些热成像仪要更大，它的屏幕有6.53英寸，看的更加清晰，可以说是一目了然。

而且作为一台热成像仪来说，它的功能是丰富且专业的，在IR Camera里面包含经典和专业两种模式。经典模式下可以设置不同的色板、延迟拍照、开启或关闭整帧测温等。

它提供了9种不同的色板，最常用的就是这个彩虹色板，能够明显的展现出低温和高温的区域，更富有层次性;还有像白热可以高亮出高温的物体，红热则是会让高温区域为红色，每种都有其不同的用途，大家可以根据需求选择。

而专业模式下则有更加丰富的功能，除了上面那三项外，还能开启区域测温，提供了点、线、矩形、圆形，满足不同的测温需求。

图像模式中则除了热成像外，还有双屏、融合、画中画等模式可选，比较有意思的是融合模式，简单说就是将实景和热成像画面融合在一起，看起来更加直观。

另外，在专业模式下还能调节一些测温参数，包括发射率、环境温度和目标距离，其中发射率被测量物体发射红外能量的能力，测量不同材质的物体时所使用的发射率是不同的，在专业的热成像仪上也都可以调节这项参数，这个数值越准确的话，测量出来的数值也会越精准。环境温度和目标距离同样会对测量结果有一定影响，同样是越准确，结果越精准。

我找了一些物体使用G1S Pro和热成像仪分别进行了测量，两者使用了相同的发射率，结果如下：

在多次测量中，两者在测量不同物体的相同点位时，结果基本上保持着一致，测量精准度这块还是蛮可以的。

同时G1S Pro拍摄的热成像图会完整的保留温度的信息，我们可以直接打开进行二次的处理和分析，可以调整温度范围、选取不同区域、更换色板、修改温度参数等，非常方便。相比之下，传统的热成像仪，则需要通过数据线连接电脑，然后用软件进行二次分析，过程复杂，还得靠其它设备才能实现。

另外，除了可以拍摄热成像图片外，G1S Pro还支持视频拍摄，动态的记录温度变化，对于我来说还是蛮有用的，之前在测试一些电脑和手机时，由于热成像仪只能拍摄图片，所以只能记录某个时间点设备的温度，而用G1S Pro则可以记录一个时间段，设备的温度变化，这点上也是领先不少传统热成像仪的。

当然，除了像我这样测量一些电子产品的发热外，作为热成像仪的G1S Pro的用途还是非常广泛的，像在电力线路维修中寻找发热点、检查房屋供暖系统、户外探险时夜间探查周边是否有动物、户外搜救时探测热源、外出游玩检查房间内是否有隐藏摄像头等等，应用场景时非常非常多的。

除了热成像模块外，G1S Pro其实还有一颗单独的2000万像素红外摄像头，可以几乎没有光的场景下拍摄黑白图片，其目的不是要拍出多好的照片，而是要能拍出，在户外探险且光线非常弱的时候，它可以作为我们的眼睛，探查周边的环境和生物。

它还有一颗4800万像素主摄以及200万像素的微距镜头，随手拍拍照还是可以的，也没必要和那些旗舰产品去对比。

性能尚可续航给力

AGM G1S Pro与前代一样搭载了骁龙480处理器，它是去年高通发布的一款入门级别的5G芯片，也是4系列首款5G芯片。虽然这款处理器的定位不高，不过却是个“集大成者”，和骁龙8系列一样支持双5G，CPU架构和骁龙675一样，GPU则和骁龙750G一样，5G基带和骁龙690一致。安兔兔跑分大约34W左右，放到如今的手机市场中肯定不算强，不过日常使用的流畅性还是可以的。

在高分辨率、标准画质的情况下《王者荣耀》基本可以维持在60帧左右，闲暇时玩个游戏也是OK的。

而且，这颗处理器的功耗确实蛮低的，加上5500mAh的大电池，只要别一直打游戏，用上一天完全是OK的，对于户外场景来说，手机的续航要比性能更重要。

写在最后

通过这段时间的体验，与其说把它看作是一部手机，我觉得AGM G1S Pro更像是一部热成像仪，然后附带了手机的通讯和上网功能，有着智能操作系统并且能使用其它APP，还能拍照片和视频，有着三防和大电池等特性，屏幕更大、操作更简单，无需借助电脑等第三方设备即可完成对热成像的二次分析，这些都是同价位传统热成像仪所不具备的，所以不要用传统手机的标准来衡量它，它的核心功能是热成像，然后是三防智能手机，把G1S Pro看作是一部手机形态的智能热成像仪感觉要更加恰当一些。

独特的功能和特性让G1S Pro注定不会成为一款大众化的产品，AGM自己也知道，它是一部1%的人才会用到的产品，定位非常明确，因此它们要做的就是把那1%的人需要的功能做的更专业、更极致，满足他们的使用需求，G1S Pro就是这样的一款产品，让你花4K多的价格买一台专业热成像仪还附赠一台三防智能手机。