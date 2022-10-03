三星S23系列渲染图曝光 后置三摄竖直排列

作者：云隐

【天极网手机频道】随着骁龙 8 Gen2发布会的临近，不少安卓厂商旗下的旗舰系列均有了相关的爆料信息，三星Galaxy S系列也不例外。按照惯例，距离三星Galaxy S22系列发布已有7个月左右的时长，在骁龙 8 Gen2发布之后，自然也会相继推出三星Galaxy S23系列。近日，有外媒就曝出了三星Galaxy S23系列的渲染图。

据了解，三星Galaxy S23系列外观设计方面与上一代基本一致，唯一的变化在于背面的影像模组。后置仍然采用三摄影像模组，三颗镜头呈竖直排列，去除了周围的边框，背面看起来更加简洁。屏幕方面，维持上一代的居中挖孔屏设计，S23屏幕尺寸保持原有的6.1英寸不变，而S23+则采用6.6英寸的屏幕。同时，S23与S23+采用直屏设计，S23Ultra则采用曲面屏设计，仍然支持S Pen。

综合其他爆料信息来看，S23与S23+两款机型已获得3C认证，除了搭载骁龙 8 Gen2外，前置摄像头为1200万像素的单摄，均支持配备25W充电器。从基本的信息来看，三星Galaxy S23系列的升级并不明显，算是常规的迭代升级。不过，由于影像方面没有过多信息，S23系列可能会在影像方面有较大提升，毕竟，三星2亿像素HP2主摄CMOS还未在该系列上搭载使用，是否能够带来更为优异的影像表现，显然是大多数人关注的重点。

在骁龙 8 Gen2发布之后，相信不止三星，其他手机厂商也会争相推出搭载全新骁龙处理器的产品，完成旗舰产品线的更新。可以说，年底到明年年初，均会是骁龙8 Gen2的主场，谁能成为出色的“驯龙高手”，让我们拭目以待。