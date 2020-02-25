三星折叠屏手机Galaxy Z Flip拆解：超薄玻璃原来是这样

作者：高志伟

【天极网手机频道】受到疫情影响，本应于2月份拉开序幕的“2020年首轮手机大战”有些滞后，但精彩程度不减。经过2019年一整年努力，消费者对于5G的了解越发全面，5G手机售价也向着4G手机靠拢，所以2020年5G已经不再是头条的有力竞争者，“折叠屏”看准机会成功上位!

三星发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Flip后成功引起广泛关注，其风头似乎已经盖过一同亮相的Galaxy S20系列。我认为Galaxy Z Flip的成功有两个方面：全新的外观设计以及“超值”的价格。

不同于三星去年发布的Galaxy Fold以及W20 5G两款折叠屏手机，Galaxy Z Flip采用了上下对折设计，与摩托罗拉RAZR相似，即很像翻盖手机。因此Galaxy Z Flip机身折叠后更为小巧，配合上三星对外观的雕琢，足以成为目前最时尚的折叠屏手机。

2019年折叠屏手机除了独特设计，还有一点给消费者留下了“刻骨铭心”的记忆――价格。尽管在苹果的努力下，四位数已经不再是旗舰手机的天花板，但是折叠屏手机还要在此基础上贵出几千元，比如三星Galaxy Fold国行售价15999元、华为Mate X售价16999元、W20 5G售价19999元。相比之下，Galaxy Z Flip的1380美元售价便颇为友善了(2月27日三星在国内举行线上发布会，国行售价或将揭晓)。

拥有更成熟的设计、更亲民的价格、相比RAZR更强大的配置，Galaxy Z Flip是否已经成为比较完美的折叠屏手机了？目前我们还无法下定论，至少其可靠性还有待检验。日前，国外知名网站iFixit带来了Galaxy Z Flip的全面拆解，让我们来一起看看吧。

按惯例首先介绍Galaxy Z Flip的配置，搭载高通骁龙855+移动平台，内存8GB、存储256GB，外侧摄像头为1200万像素主摄、1200万像素超广角，前置自拍摄像头为1000万像素。Galaxy Z Flip拥有两块电池，总容量3300mAh，支持15W快充。屏幕方面，Galaxy Z Flip外侧有一块仅1.1英寸大小的Super AMOLED显示屏，内侧屏幕展开后为6.7英寸(21.9：9)，分辨率2636 x 1080。其他方面，这款手机系统为基于Android 10的One UI 2.0，不支持5G，支持无线共享充电，机身重量183g，提供潘多拉紫、赛博格黑、撒哈拉金三种配色。

Galaxy Z Flip外侧两面均为玻璃材质，质感与目前旗舰手机一致，当然这也意味着手机如果跌落容易外壳碎裂(在国外达人测试中已经有玻璃面板碎裂的先例)。通过对手机X光照射可以发现Galaxy Z Flip采用了小型堆叠式主板，拥有更复杂坚固的弹簧铰链，机身角落内部配备磁铁保证折叠时稳固。

对比Galaxy Z Flip与Galaxy Fold，除折痕外两者在外观方面鲜有相似点，可以说是目前折叠屏手机的两种设计思路。

通过iFixit的对比发现，Galaxy Z Flip的屏幕边缘保护圈似乎要更薄一些，但是加入了胶垫，仍旧可避免折叠状态下两侧屏幕相互摩擦受损。

展开后的Galaxy Z Flip除了折痕，与我们熟悉的直板智能手机十分接近，得益于屏幕顶部挖孔屏设计，没有像Galaxy Fold那样留下一个显眼的刘海。

在正式拆解前，iFixit进行了一项十分“有趣”但对折叠屏手机破坏性十足的实验。在发布会上，三星提到Galaxy Z Flip全新的转轴设计包括在内部增加了极其细密的纤维避免灰尘进入，保护内部精密的机械结构。于是，iFixit将Galaxy Z Flip放入密封袋，并导入了大量紫色粉末(模仿粉尘)，在“搅拌均匀后”再次取出手机进行体验…不出意料，展开手机时明显感到转轴内部存有异物。

接下来便开始拆解，首先通过加热软化手机背部玻璃面板，借助吸盘取下。换言之，如果手机玻璃外壳出现破损，那么更换其实还是比较方便的。

然后取下手机一侧的无线充电线圈，这时候可以看到已经有粉色颗粒物入侵了。不同于三星Galaxy S或Note系列，Galaxy Z Flip等折叠屏手机难以支持高等级防尘防水，所以在日常使用时用户还是需要担心泼溅等问题。不过iFixit也提到三星对于Galaxy Z Flip的主板等内部组件还是进行了一定的防护。

现在取出同样残留粉色颗粒的主板。

Galaxy Z Flip采用了双堆叠式主板，苹果在iPhone X上便使用了这种设计，可以大幅节省机身内部空间(当然散热也面临挑战)，三星Galaxy Note 10系列同样采用了这样的设计。两块主板的一侧包括以下元件：红色方框内为三星925 K3UH7H7(推测为骁龙855+上分层了8GB内存);橙色方框内为三星949 KLUEG8UHDB(可能是256GB闪存);黄色方框内为Broadcom AFEM-9106前端模块;绿色方框内为Skyworks 78160-51低噪声放大器;青色方框内为高通SDR8150射频收发器;蓝色方框内为高通WCN3998 WiFi +蓝牙SoC;紫色方框内为NXP 80T17 NFC控制器。

在两块主板的另外一侧包括以下元件：红色方框内为高通PM8150电源管理IC;橙色方框内为高通WCD9341音频编解码器IC;黄色方框内为2MIWO4;绿色方框内为DOS04 09Y44E W1948(可能是背光IC);青色方框内为高通QDM3870射频前端模块。

与其他折叠屏手机一样，Galaxy Z Flip也采用了双电池设计，规格分别为2370mAh(9.15Wh典型容量)和930mAh(3.59Wh)，累计12.74Wh，少于Galaxy Fold的16.87Wh，但比摩托罗拉Razr的9.7Wh高。作为对比，Galaxy S10电池规格为13.09Wh、iPhone 11为11.91 Wh。Galaxy Z Flip的电池拆解并不容易，需要耐心处理胶水。

接下来终于到了Galaxy Z Flip的另一个重点――屏幕，以及首次应用在折叠屏手机的超薄玻璃。首先取下该机屏幕外侧保护边框，加热软化并撬开机身后就可以将屏幕模组单独取出。iFixit表示在屏幕内侧转轴区域加入了金属支撑板保护。

现在终于要正式揭晓Galaxy Z Flip“超薄玻璃”的真面目了。iFixit拆解发现，Galaxy Z Flip屏幕顶层为塑料，三星在对外媒的一次回应中也提到：Galaxy Z Flip屏幕表面有一层与Galaxy Fold一样的保护膜。在iFixit看来，这有点违背了“超薄玻璃”存在的意义，有了塑料层，玻璃耐刮擦的优势无法展现。

然而当iFixit尝试分离这层塑料保护模时发现，中间的超薄玻璃十分脆弱，一旦尝试撕开保护膜便会碎裂...也可以说保护膜不仅保护着屏幕，还“保护”着这层玻璃。

将屏幕放在一旁，拆解Galaxy Z Flip的铰链。首先iFixit取下机身内部保护铰链的胶带，随即看到了大量紫色粉末。

不过iFixit指出胶带虽然没能阻隔粉末，但却避免粉末进一步入侵到屏幕一侧，几乎全部残留在铰链中。此外在中间转轴区域还有一些连接手机两部分的柔性线缆。

只是当接下来看到三星提及的纤维细刷时，iFixit表示有些尴尬，可以看到紫色粉末明显附着在上面。尽管能够起到一定的保护作用，但是在实际使用过程中，随着使用时间的延续，如果粉尘越来越多，其保护作用也将极为有限。

将铰链模组取下后不难发现上面附着了大量紫色粉尘，不过iFixit也表示这个机械结构十分坚固，至于如何避免长时间使用粉尘的堆积问题…或许就只能交给三星解决了，毕竟20万次的折叠，意味着用户可连续使用4-5年。

送上Galaxy Z Flip的拆解全家福，iFixit认为这款手机更像是“新颖的奢侈品”。

最终iFixit给Galaxy Z Flip打出了2分的可修复性评分(分数越高越容易修复，满分10分)。

iFixit认为Galaxy Z Flip采用了通用的螺丝以及部分模块化、可更换设计降低了维修难度。除此之外，手机外侧的玻璃面板为拆解增加了一些难度，而手机电池尽管可以更换，但需要拆解时妥善处理器走线不佳的线缆和粘合剂。此外，Galaxy Z Flip的折叠组件随着使用时间延续而可能出现磨损，或许最终需要进行更换。