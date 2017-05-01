ÈëÄã·¨ÑÛ?»ªÃ×¿Æ¼¼ÍÆAMAZFITÃ×¶¯½¡¿µÊÖ»·

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿¾ÍÄ¿Ç°µÄÖÇÄÜÊÖ»·ÊÐ³¡À´¿´£¬¿ÉÎ½ÊÇÖÖÀà·±¶à¡¢ÃÀÂÖÃÀÛ¼£¬²»ÖªÏÂÃæÕâ¿îÊÖ»·ÄÜ·ñÈëÄã·¨ÑÛ£¿
¡¡¡¡4ÔÂ25ÈÕ£¬Ð¡Ã×ÊÖ»·Éú²úÉÌ»ªÃ×¿Æ¼¼ÍÆ³öAMAZFITÃ×¶¯½¡¿µÊÖ»·£¬ÊÛ¼Û699Ôª¡£
¡¡¡¡Íâ¹Û·½Ãæ£¬Ã×¶¯½¡¿µÊÖ»·ÑÓÐøÁËÐ¡Ã×ÊÖ»·µÄÉè¼Æ£¬ºÚÉ«Íó´øÅäºÏ´¿ºÚÆÁÄ»£¬±£³Ö½ÏºÃµÄÒ»Ìå»¯Éè¼Æ£¬µ¯ÐÔÇ×·ôÍó´øµÄ·À¶ªÍó´ø¿ÛµÄÉè¼ÆÎÒÃÇÒ²²»Ä°Éú¡£Ïà±ÈÐ¡Ã×ÊÖ»·£¬ÊÛ¼Û799ÔªµÄÃ×¶¯½¡¿µÊÖ»·¹æ¸ñ¡¢¹¦ÄÜ¶¼ÓÐÁË¼«´óÌáÉý£¬ÒýÈëÁË´ÅÎü³äµç£¬¸ü¼Ó·½±ã¡£
¡¡¡¡ÄÚÖÃECGÐ¾Æ¬£¬ÕâÊÇÒ½ÔºÓÃÀ´²âÐÄµçÍ¼µÄ£¬¿ÉËæÊ±ËæµØ¼à²âÐÄÑª¹Ü½¡¿µ×´¿ö£¬½øÐÐÐÄµçIDÉí·ÝÊ¶±ð¡£ÁíÍâ»¹ÄÚÖÃÈýÖá¼ÓËÙ¶È´«¸ÐÆ÷+PPG¹âµç´«¸ÐÆ÷£¬24Ð¡Ê±²»¼ä¶Ï²âÁ¿ÐÄÂÊÊý¾Ý£¬ÍêÕû¶¨Á¿ÆÀ¹ÀÐÄÑª¹Ü½¡¿µ×´¿ö£¬Ô¤²âÄãÎ´À´10ÄêµÄÐÄÑª¹Ü¼²²¡¸ÅÂÊ¡£
¡¡¡¡ÈçºÎ£¬Ó¦¸Ã»¹²»´í°É¡£