双十一iPhone 14全系补货，最后一波优惠将于明晚8点开始

【天极网手机频道】双十一苹果产品最后一波优惠将于明晚(11月10日)8点正式开始，天猫再次发放一轮“苹果惊喜券”，iPhone14全系可用，其中iPhone14和iPhone 14 Plus可领550元“惊喜券”，到手价5449 元起; iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 也可以领取 350 元惊喜券，到手价 7649元起;iPhone 13叠加完优惠相当于补贴700元，到手价4699 元起。用户可在“苹果盛典会场”或官方旗舰店商品详情页领取，而且是无门槛领取，参加优惠活动的商品还可享受12期分期免息。



图片来源@天猫发言人



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按消费券有效时间看是在 10 月 31 日 20:00 到 11 月 3 日 24:00，在此期间大家可以券后购买更划算。与此同时，Apple Store 官方旗舰店全系列新品也将补货，如果有需要的用户可以在明晚领券后进行购买。

目前，受到汇率等因素影响，iPhone 14系列售价除了中国和美国地区保持不变之外，均出现了大幅上涨。以 iPhone 14 为例，其在美国的起售价为 799 美元，与 iPhone 13 价格相同，在英国的起售价则为 849 英镑(975 美元)，比 iPhone 13 发布时的起售价上涨约 90 美元;至于高端机型的价格相差更大。另外，由于日元暴跌将新款苹果手机的价格不断推高，iPhone 14高昂的定价让购买者望而却步，导致二手苹果手机在日本更受欢迎。日本一家二手手机贸易公司的负责人表示，自苹果7月涨价以来，二手产品销售额比前3个月增长两倍。除了二手智能手机，其他二手家用电器和电子产品销量也有所增加。