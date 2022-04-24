游戏比肩旗舰！OPPO K10手机性能超预期

作者：惜

【天极网手机频道】4月24日，OPPO正式发布K10系列手机，标准版全球首发天玑8000-Max移动平台，最大8GB运行内存和256GB机身存储，内置5000mAh电池、67W闪充，为玩家带来极致的使用体验。

联发科在2022年推出广受好评天玑9000、天玑8100两大移动平台，凭借不俗性能和一贯出色的功耗控制，获得广大用户的一致好评。OPPO K10标准版首发的天玑8000-Max的性能表现如何，自然也是大众关注的焦点。

联发科天玑8000-Max采用台积电5nm制程工艺，先进工艺带来超凡的性能与能效，4+4的双丛簇设计，4颗2.75GHz的A78大核、Mali-G610六核GPU，安兔兔跑分达77万。经过OPPO深度优化后，天玑8000-Max在屏幕响应、应用启动和屏幕滑动三大使用场景的流畅度得到大幅度提升。

OPPO还针对游戏帧率进行特调，确保拥有高性能的前提下，进一步降低功耗，配合金刚石VC液冷散热系统，为用户带来流畅、不发热的游戏体验。在《和平精英》手游中，OPPO K10能够开启90fps帧率模式，游戏运行流畅、稳定，掉帧的概率非常小，帧率基本保持在88-90fps之间。温度控制方面，OPPO K10机身再经过长时间游戏之后，没有明显发热的迹象。

OPPO K10配备游戏空间，提供包括闪电启动、游戏滤镜等。开启闪电启动功能后，《和平精英》可直接跳过游戏加载动画，秒进游戏大厅。专为《和平精英》打造的游戏滤镜功能，开启后能更清晰地看到“伏地魔”的存在，再也不用担心在决赛圈时被“伏地魔”偷袭。

在画质杀手的《原神》测试中，OPPO K10的整体游戏表现不错，虽然存在掉帧的情况，但整体帧率非常平稳。前10分钟几乎满帧运行，10分钟后随着机身开始发热，帧率逐渐下降到45fps，游戏过程没有出现大幅掉帧的情况。

从手机的性能表现来看，天玑8000-Max面对各种游戏依然游刃有余。针对游戏定制的散热系统、ColorOS 12等，为手机带来全面、均衡的游戏体验。