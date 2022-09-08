加料还降价，Apple Wtach 8系列发布，外观不变，功能更强！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月8日凌晨1点，苹果召开每年一度的秋季新品发布会，新一代Apple Watch 8系列率先登场。与会前网上爆料的一样，今年苹果似乎将主要精力都放在了全新Apple Watch Ultra旗舰手表上，所以常规迭代更新的Watch 8系列升级幅度微乎其微，但国行价格也比去年便宜了100元。

从国行官网页面最新显示，Apple Watch 8系列共拥有六种不同颜色表带搭配，依然分为41mm和45mm两种大小尺寸屏幕，起售价分别为2999元和3199元，对比去年均便宜了100元，这波“加料还降价”的官方优惠，对于今年计划购买苹果手表的用户无疑是个重大利好。

外观设计上，Apple Watch 8系列其实与去年的Watch 7系列并没有什么不同，依然采用更窄边框的全面屏设计，显示内容更多，颜值更高。完全不变的造型，几乎很难让人分辨出谁是8代或7代。

不过，系统功能方面，Apple Watch 8系列还是带来一些新变化，它搭载性能更强的S8芯片，新增加一颗温度传感器，哪怕是在深夜也能每五秒检测一次用户体温，可跟踪低至0.1摄氏度，来帮助女性用户更好的观察和记录排卵及月经周期等，并且数据完全加密保护。

另外，Apple Watch 8系列还新增加两颗运动传感器，得益于此，它在过去摔倒检测的基础上，新支持车祸检测功能，当检测到用户车辆发生正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞以及翻车等情形时，可自动拨打SOS紧急服务。全新的 3 轴陀螺仪和高 g 力加速度计，可测量高达 256G，采样速度提高 4 倍(每秒 3000 次)。

续航方面，Apple Watch 8系列新增低功耗模式，除了保留活动追踪、摔倒检测、紧急联络、运动健康等核心功能以外，关闭一些非核心功能，从而实现最长36小时电量续航。

最后，Apple Watch 8系列铝合金金属材质款式拥有午夜色、星光色、银色、红色四款配色，不锈钢款则拥有银色、金色、石墨色三款配色。现在已经开启预订，9月16日正式上市。

考虑到新品拥有更强性能，并且价格还比去年便宜的情况，对于打算购买苹果手表的新用户而言，Apple Watch 8系列无疑是首选，而如果你已经是Apple Watch 7系列用户，那么显然没有换机的必要。大家觉得呢？