OPPO Reno9系列正式发布，售价2499元起

【天极网手机频道】全新OPPO Reno9系列在今天下午正式发布，超大内存结合旗舰级芯片，提供流畅顺滑体验，双芯组合带来人像质感升级以及全新设计轻薄高颜值外观吸引众多用户目光。OPPO Reno9系列新品共有Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本可选，于发布会后即刻开启预定，并将于12月2日正式发售，其中“万事红”新年配色将于12月10日发售。

OPPO Reno9系列带来独特设计和轻薄机身，定义Reno系列标志性的轻薄好手感。全系正面使用120Hz OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PWM调光，减轻视觉疲劳;全新56°握手曲线设计，弧边自然贴合手掌，超浅弯折深度降低误触概率;轻至174克、薄至7.19毫米，为Reno系列历史上轻薄之最;创新性使用“金丝琉璃”与“织羽纹”工艺，带来明日金、皓月黑、碧海青、微醺4种全新配色，传递迎光向上的心动。明日金配色中，设计师独创“金丝琉璃工艺”，将金色阳光洒向海面的意象融入机身;全新开发的“织羽纹工艺”应用于皓月黑配色，控制晶体微观结构和排布，使一片玻璃中可呈现多种纹理结构和视觉效果。OPPO Reno9还推出万事红版本，妆点如意新年。独特兔年生肖元素，呈现富有节日气息的丝绒玻璃质感，打造明丽、浓郁、纯正的正红色，带来农历兔年的当“红”好运。

影像上，OPPO Reno9系列配备前后双旗舰人像镜头，前置全系搭载3200万超感光猫眼镜头IMX709，集成OPPO自研的RGBW像素融合算法，并支持自动对焦功能;后置搭载5000万像素大底主摄索尼IMX890，配合OPPO自研3A算法，带来出色人像拍摄体验。除此外，OPPO Reno9系列搭载OPPO首款自研影像NPU芯片马里亚纳 X，采用DSA新黄金架构理念，提供18TOPS峰值算力和11.6TOPS/W@Int8的极致能效，使OPPO Reno9系列支持双芯4K超清夜景视频、双芯4K HDR视频与芯片级App相机增强三大芯片级影像增强。人像算法升级为双芯人像计算引擎，由马里亚纳 X芯片磅礴算力驱动。全新HDR算法优化光影、色彩与清晰度，照片动态范围也提升1档;动态抓拍引擎修正模糊、抖动，并保持出色的宽动态范围效果;原生肌理级美颜可去除自拍中的粗大毛孔、皱纹，同时保留自然的皮肤纹理和五官特征;自然人像虚化算法为人像模式照片提供有渐进感的虚化效果。

OPPO Reno9系列采用备受好评的5G旗舰芯片，带来流畅使用体验。OPPO Reno9 Pro+采用第一代骁龙8+ 移动平台，先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗降低30%;OPPO Reno9 Pro使用天玑8100-MAX移动平台，性能、功耗表现出色。配合ColorOS 13的HyperBoost全链路游戏稳帧技术为游戏体验保驾护航，通过图形异构技术、GPA稳帧技术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，给玩家带来全程稳帧、更省电的游戏体验。OPPO Reno9系列最高可选16GB+512GB超大存储组合，16GB内存版本最高可保活42个应用。

散热方面，OPPO Reno9系列航天级金刚石散热系统保证游戏和娱乐使用中的优秀散热，搭配长寿版80W超级闪充，31分钟可将4700mAh电池充至100%，4年(充放电循环约1600次)使用后，电池可用容量仍大于80%。值得一提的是OPPO Reno9系列全系支持红外遥控与全场景NFC。

OPPO Reno9系列搭载ColorOS 13，带来流畅体验的巨大革新，还支持更多便捷功能及隐私管控技术。全新的ColorOS超算平台精准调度硬件计算资源，为OPPO Reno9系列带来“全场景闪电启动”与“内存超级加速”两大全新特性。“全场景闪电启动”源于OPPO首创的应用预加载技术，实现应用秒开，并维持后台保活，Reno9 Pro+在全场景闪电启动功能加持下，应用启动速度提升31%。“内存超级加速”在业内首创锁竞争优化策略，解决重负载情况下内存资源分配与回收难题，高负载场景卡顿减少约45%，同时运行33个日常应用和2个大型游戏也能保持流畅。OPPO Reno9 Pro+获得泰尔实验室全场景持久流畅五星证书，OPPO Reno9 Pro和OPPO Reno9获得泰尔实验室全场景持久流畅测评证书，全系实现48个月久用流畅。

ColorOS 13带来多项便捷功能。智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音2.0可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;智能息屏允许不解锁便完成切歌，查看外卖、叫车进度;识文功能支持复制相册中图片包含的文本内容，还可将文字一键转文档;自动打码功能可一键识别聊天软件截图中的头像与昵称，轻松完成模糊处理，保障隐私安全。

价格方面，OPPO Reno9系列提供Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB版本售价3999元，16GB+512GB版本售价4399元;OPPO Reno9 Pro提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB版本售价3499元，16GB+512GB版本售价3799元;OPPO Reno9同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元。

新品即日起接受预定，并将于12月2日上午10点在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁、抖音等线上渠道全面开售，首销期间可享受最高24期免息。同时，OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场将同步开售，首销期间可享受最高12期免息。12月11日前，在线下购买的用户可获得最高1300元以旧换新补贴，购买1年碎屏保将额外赠送一年有效期。此外，即日起至2022年12月4日，预订Reno9系列16GB+512GB版本的用户，将有机会参与大内存免单计划。

OPPO Reno9“万事红”新年特别版将于12月10日发售。更多OPPO Reno9系列新品优惠信息，敬请关注OPPO官网。

发布会上，OPPO同步推出新款真无线降噪耳机OPPO Enco R Pro与OPPO Watch SE深灰版。OPPO Enco R Pro采用12.4mm超巨动圈，专为Reno定制调音，支持ANC主动降噪，在影音娱乐时为带来身临其境般的沉浸感。OPPO Enco R Pro具备28小时超长续航、专属定制个性化主题。OPPO Enco R Pro零售价499元，Reno9系列用户购机可立减100元。OPPO Enco R Pro将于12月2日在OPPO商城、天猫旗舰店、线下授权门店正式开售。

OPPO Watch SE深灰版有深云灰和墨棕两款配色，标配独立eSIM。长达3天全智能模式续航和10天轻智能模式续航。同时拥有丰富的手表应用生态，多达80+生活App。OPPO Watch SE 深云灰售价999元，墨棕皮表带款1099元。即日起在各大线下授权店，开启预定，12月2日开售。预定用户赠送尼龙表带，首销期间更享受以旧换新最高补贴999、六期分期免息等惊喜好礼。