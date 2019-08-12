骁龙京东超级品牌日战报：超20家品牌参与，当日销量10万+

作者：高志伟

【天极网手机频道】8月7日，高通骁龙携手京东联合打造“骁龙京东超级品牌日”，包括小米、一加、vivo、OPPO、ROG、联想、Pico等超过20家品牌参与。今天，高通公布骁龙京东超级品牌日战报。战报显示，超级品牌日当天搭载骁龙移动平台产品销量突破10万台。

其中，搭载骁龙移动平台手机销量TOP 3品牌依次为小米、vivo、一加。单品销量方面，一加7、Redmi K20 Pro、Redmi Note7占据前三名。搭载骁龙855移动平台手机销量TOP 3品牌依次为一加、小米和黑鲨。

按产品售价划分，4000元以上销量前三的智能手机依次为一加7 Pro、OPPO Reno 10倍变焦版以及三星Galaxy S10+;

3000元至3999元销量TOP 3机型依次为黑鲨游戏手机2 Pro、vivo iQOO、努比亚红魔3;

2000元至2999元销量排名前三的机型分比为一加7、Redmi K20 Pro、vivo iQOO Neo;

1500元至1999元销量TOP 3机型依次为OPPO K3、vivo Z5x、vivo Z5;

1000元至1499元销量TOP 3机型依次为Redmi Note7、Redmi Note7 Pro、OPPO K1。

从超级品牌日智能手机销量排行中可以看出，游戏手机成为高端市场的一大亮点，占据3000元至3999元价位销量前三名。得益于搭载骁龙855 Plus的黑鲨游戏手机2 Pro出色的销量表现，黑鲨也跻身搭载骁龙855移动平台手机销量TOP 3。

除搭载骁龙移动平台智能手机外，本次骁龙京东超级品牌日还覆盖VR一体机、可穿戴设备、蓝牙耳机等产品品类，以及搭载骁龙850移动计算平台的联想YOGA C630以及麦本本小麦X228两款骁龙本。

战报显示，搭载骁龙VR平台设备销量TOP 3品牌依次为爱奇艺、Pico、VIVE;搭载Qualcomm Snapdragon Wear平台可穿戴设备销量TOP 3品牌依次为小天才、TicWatch、努比亚;搭载Qualcomm蓝牙音频解决方案的耳机销量TOP 3品牌依次为LIBRATONE小鸟音响、EDIFIER漫步者、Jabra捷波朗。

从这次的“骁龙京东超级品牌日”可以看出，高通骁龙移动平台不仅在手机市场备受欢迎，在可穿戴、音频、XR和移动PC等细分市场也获得了广泛的市场认可。随着高通和OEM厂商的不断探索，相信未来也将会给用户带来更多惊喜。