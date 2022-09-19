谷歌自研芯片Tensor G2性能曝光：频率较前代小提升，多核强15%

作者：景博健

【天极网手机频道】根据之前的消息，谷歌将会在10月6号发布全新的Pixel 7系列手机，除了更新外观设计外，Pixel 7和Pixel 7 Pro也将首发搭载谷歌的第二代自研芯片Tensor G2。日前，曝料人Kuba Wojciechowski分享了很多关于Tensor G2芯片的消息，Pixel 7 Pro的跑分成绩也出现在了Geekbench上。

据悉，Tensor G2将会采用全新的4nm工艺，依旧是由三星进行代工，它具有两颗主频为2.85Hz的ARM Cortex-X1超大核，两颗2.35GHz的Cortex-A76核心以及四颗1.80GHz的Cortex-A55核心，从参数上看，仅仅是比前代Tensor芯片在各个核心的频率上有小幅提升。在Geekbench 5的测试中，其单核得分为1068，多核成绩则为3149，而上代Pixel 6 Pro的CPU单核跑分大概为1050，多核则在2750-2800左右，多核提升约15%，这么看的话CPU性能的提升确实不大，而与目前其它家的旗舰芯片相比差不多落后了一代。

其GPU部分由前代的Mali-G78升级到了全新的Mali-G710，按照ARM官方的说法，其性能提升约为20%，还有35%机器学习能力的提升。不过其具体核心数量还不知道，如果是和天玑9000相同的10核的话，其图形性能差不多可以达到Tensor的1.5倍。

另外，Pixel 7和Pixel 7 Pro在影像方面也会有小幅升级，前置均会由索尼IMX663换成1100万像素的三星3J1，后置方面标准版将会配备与上一代相同的5000万像素的三星GN1广角+索尼IMX381超广角，而Pro版本上的长焦镜头则从IMX586升级到三星GM1。这里多说一句，刚刚发布的iPhone 14 Pro上，苹果前置镜头的排布由“刘海”变成个“感叹号”，而谷歌的Pixel 7 Pro的后置镜头排布则很像个“感叹号”，我只能说：缘，妙不可言。

总的来说，Pixel 7系列所搭载的全新的Tensor G2只能说是“挤牙膏”式的升级，基本上落后了当下旗舰产品差不多一代，相机方面也只是个小升级，不过谷歌一直是以计算摄影闻名的，在新的自研处理器加持下，整体的影像实力会有一定的提升。