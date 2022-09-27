随心入手不出错，iQOO Neo6 SE性能颜值价格全靠谱

作者：墨将

【天极网手机频道】又到开学季，对于新生们来讲，估计很多同学都希望能拥有一部新的手机。而如何在各价位段之间做选择，可难倒了我们的新生。实际上相比起动辄五六千的高端产品，2000元价位段的新机也能做到性能、颜值、价格的兼顾。你可能很难想象，8GB运存仅需1999元起售的iQOO Neo6 SE，能够搭载120Hz三星E4显示屏、双电芯80W闪充、4700mAh大电池、6400万像素光学防抖三摄、X轴线性马达以及封闭式立体双扬，这么齐全的硬件配置可就有点过分了。更重要的是它居然还通过了KPL比赛用机测试认证，可以带来非常专业的游戏操作体验。

性能上面，你同样也不用担心，核心是“神U”骁龙870，安兔兔跑分轻松过72万，功耗表现也是相当出色;更有超频版版UFS 3.1，文件读写速度有保证;独家的内存融合2.0技术，可以将部分ROM变成RAM起到“+4GB运存”的效果，8GB RAM摇身一变等效12GB RAM，原生12GB RAM更是直接等效16GB RAM，无论多任务运行还是玩游戏都不在话下。

讲了一堆性能拍照啥的，现在说说大家关心的颜值部分。颜值就是正义，外观上iQOO Neo6 SE采用复古未来主义设计，无论是低调的星际、炫目的霓虹还是张扬的炽橙，皆能满足不同年轻人的需求，不失为一件时尚单品。

现在iQOO Neo6 SE还推出全新12GB RAM+512GB ROM的超大容量版本，有星际和霓虹两大配色可选择，价格仅需2799元，或是当前在售手机大版本最低价。这么大的容量装啥都装得下，还享6期免息，买iQOO Neo6 SE!

我愿称之为“直屏天花板”，最强直屏旗舰iQOO 10

当几乎所有的高端安卓旗舰都采用曲面屏之时，还有iQOO 10这么一款性能强悍、拍照出色以及充电超快的骁龙8+旗舰还在坚守直屏。

首批搭载骁龙8+、三星E5柔性大直屏、三星GN5光学防抖主摄+1300万超广角+1200万2X长焦人像、120W 超快闪充、4700mAh大电池，更有屏下双控压感、对称式双X轴线性马达、封闭式立体双扬以及体感操控，作为一款旗舰来说，没有缺憾。并且，iQOO 10还是2022年KPL官方比赛用机、2022年CDM官方指定用机以及2022年亚运征途官方比赛用机，专业电竞级手机玩游戏，游戏体验拉满。

iQOO 10与iQOO Neo6 SE，前者为当今市面上少有的电竞直屏旗舰，性能强功耗低游戏操控体验沉浸;后者是随心入手不出错的选择，新增大版本满足更丰富更广泛的需求。