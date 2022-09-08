苹果也要“捅破天”？iPhone14全系支持卫星通信，但遗憾无缘国内

作者：知寒

【天极网手机频道】9月8日凌晨1点，今年智能手机中的“重头戏”主角，苹果iPhone14系列终于隆重登场。相比往年，今年最大的不同的便是苹果取消了小屏mini入门版，变成了6.1英寸iPhone14、6.4英寸iPhone14 Max、以及同样尺寸的两款iPhone14 Pro高端旗舰。

在早先的爆料中表示，iPhone14系列有望首次支持卫星通信功能，而苹果官方也证实了这一点。但众所周知，就在前两天华为所发布的Mate50系列也是全球首款支持卫星通信的大众智能手机，那么苹果与之相比，又有哪些不同呢？

苹果官方介绍道，iPhone14全系均支持卫星通信紧急求助功能。他们耗费两年时间打造出定制组件、特定软件，以此连接到特定的卫星频率，从而帮助用户更快速准确的发送信息，并联系到紧急救援机构。

值得一提的是，iPhone14系列中的卫星通信与其他厂商相比，具备四大不同优势：

第一，更直观准确的用户操作体验。iPhone14系列采用波束成形、定向天线阵列来保证顺利连接到地球外的卫星，所以用户必须在特定软件中按照图形提示巧妙对准卫星方位，才能实现短文本信息发送;

第二，不仅可以发，还能收。从官方介绍视频中可以看出，iPhone14系列不仅可以发送短文本信息，并且还能接收到紧急求援机构的回复，并确认位置等关键数据等;

第三，苹果已经提供好短文本信息模板。为了方便用户更快速、简单、直接的发送核心信息，苹果联合专业人士提供了一系列内容模板，通过选择题方式帮助用户完成求救。当然，用户也可以自由编辑内容;

第四，完善的救援接入机制。很显然，苹果比用户想的更周到，面对有些可以接受到文字信息的紧急救援机构，可以直接提供定位和求助;而有些只能接受语音求助的机构，苹果会向求救用户提供转接服务，最快完成求救。

依靠颠覆性的硬件、软件和基础设施创新，苹果在iPhone14系列上所推出的卫星通信紧急求助功能，确实非常实用方便，且能够极大帮助用户在无网络信号覆盖的情况下实现求救。另外，它还可以搭配苹果Find My定位软件，让家人时刻了解你所处的位置及轨迹。

不过，最让人遗憾的是，苹果的卫星通信功能将于11月份上线，目前仅支持美国和加拿大两个国家，暂时与国内用户无缘，不知道何时才能完美支持。