iPhone 14 Pro Max反响热烈，或导致iPhone 15Pro系列差距增大！

作者：骷

【天极网手机频道】苹果发布iPhone 14系列后，再次点燃了用户购买新机的热情，不过出乎意料的是，这次iPhone 14基础版本销量不佳，反倒是iPhone 14 Pro系列愈战愈勇。

但这一切似乎也有迹可循，发布前就有消息称iPhone 14系列将会加大基础本和Pro版本之间的差距，等到实际发布发现iPhone 14的迭代变化并不明显，所以大波用户转而购买iPhone 14 Pro系列，其中iPhone 14 Pro Max最受欢迎。

也有消息证明，为了提高Pro系列的产量，同时因为iPhone 14基础版的销量低迷，导致富士康都拆除了相关的产线，转而升级为Pro系列的产线。这也足以看出iPhone 14系列市场反应良好，苹果已经将重心放在了Pro系列上。

天风国际著名分析师郭明Z表示，苹果对6.7英寸iPhone 14 Pro Max的需求很高，这可能导致该公司进一步区分下一代iPhone 15 Pro和Pro Max。也就是说，苹果可能会在iPhone 15 Pro Max上增加独家功能，以鼓励更多人购买更大、更昂贵的设备。

其透露，由于需求强劲，苹果要求制造合作伙伴增加iPhone 14 Pro系列机型的产量。今天他指出iPhone 14 Pro Max约占 Pro系列机型总订单增长的 60%。随着对iPhone 14 Pro系列机型的需求增长，苹果已要求其供应商从iPhone 14基础版的生产转向iPhone 14 Pro的生产。苹果的iPhone 14 和 iPhone 14 Plus的需求“明显乏善可陈”。

不过彭博社的记者抱有不同的看法，他认为明年苹果或将会推出全新的iPhone 15 Ultra，以取代iPhone 15 Pro Max，但实际效果是相同的，也是为了进一步区分Pro 和Pro Max。

细数苹果产品系列中后缀为Unltra的产品，无一不是该产品线中的最强型号。例如苹果刚刚推出的Apple Watch Ultra，就被苹果称为迄今为止最坚固、最耐用、最强大的 Apple Watch。同样的M1 Ultra也被成为迄今为止最强大的 Apple Silicon 芯片。

所以可以预见的是，iPhone 15 Ultra也将成为iPhone产品线中最强的机型。这也意味着，很多全新的黑科技以及配置都将是15 Ultra的独占。例如Type-C接口，还有用户期待已久的高功率快充等。不仅如此，结合此前天风国际分析师郭明Z透露的信息，明年只有iPhone 15最顶配将采用潜望式长焦镜头，就连iPhone 15 Pro都无法配备。

且此前就有消息称，以后的苹果将会延续此次iPhone 14上的配置策略，基础版本采用上一代Pro版本的的芯片，而Pro版本将会用上当年最强的苹果芯片。那么盲猜一手，Ultra将可能是苹果当年的最强机型，将会搭载诸多其余版本不曾标配的全新黑科技功能。

可以看出，这次iPhone 14 Pro Max的大爆也给了苹果信心，有自信推出更高定位的iPhone 15 Pro Max，不过Pro版本将不仅限于屏幕差别了，会在其他地方也跟Ultra形成差异化。